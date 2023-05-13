MHP’li Özlem Balcı’ya kadınlardan büyük destek: Meclis'e salıvın getsin gari

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Muğla Milletvekili adayı Balcı, partisinin oylarını arttırırken, Muğla’da da adeta adım atılmadık yer bırakmadı.

Gittiği her yerde Muğla halkından büyük bir ilgi gören MHP Muğla Milletvekili adayı Balcı, "Muğla bizi bağrına bastı, bu şehre hizmet etmek bizim boynumuzun borcudur. Çok Yoğun ilgiyle karşılaşıyoruz. Bu bizi çok mutlu ediyor. Özellikle Seydikemer, benim doğduğum, büyüdüğüm, çocukluğumun geçtiği baba ocağım. Muğla il genelinde tüm hemşerilerimiz bizim için çok değerli ama benim için manevi açıdan Seydikemer’in ayrı bir değeri var burada büyüdüğüm için. İlgi çok güzel. Özellikle kadınlarımızın ilgisi çok yüksek. Önceki seçimlere göre çok daha fazla kadınlarımızın detaylı olarak siyasetle ilgilendiğini görüyorum. Bu da bizi çok mutlu ediyor. İnşallah çok güzel olacak” dedi.

Yaklaşık bir aydır Muğlalılarla büyük bir kaynaşma yaşadıklarını ve bu şehrin sorunlarını mecliste ortak akılla çözeceklerini dile getiren Milletvekili adayı Balcı, "Muğla halkı yeni yüzler yeni siyasetçiler görmek istiyor. Bu dönem bende siyasete onlarla birlikte başladım. İnanılmaz karşıladılar ve bundan büyük bir mutluluk duydum. Sorunlarımızı konuştuk, dertleştik ve çok değişik fikirleri dinledik. Kadınlarımızın ilgisi çok yüksek bu bizi çok mutlu ediyor. Muğla’da çok büyük bir sürpriz yapacağız. Ben öncelikle kadınlarımıza layık bir vekil olacağım. Muğla’da siyaseti onlarla birlikte yapacağız" ifadelerine yer verdi.

"Gazi Meclise salıvın getsin gari"

Geçtiğimiz günlerde Muğla şivesi ile vatandaşlara toplu bir mesaj gönderen Özlem Balcı seçim sürecinde bir farkındalık yaratmıştı.

MHP Muğla Milletvekili Adayı Özlem Balcı konuşmasının sonunda sloganını yenileyerek, “Şalvarlı Yörük gızını 14 Mayıs’ta Gazi Meclis'e salıvın getsin gari” dedi.

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