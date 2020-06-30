MHP'li Mehmet Celal Fendoğlu'ndan zehir zemberek sözler: Şehirlerin umutları ile oynamayın

Milliyetçi Hareket Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu’nu suçladı.

Fenerbahçe’ye son saniyede teslim olan Malatyaspor’da mağlubiyetin şoku yaşanırken Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, Futbol Federasyonu ve Merkez Hakem Kurulu’nu suçladı.

Sosyal medyadan bir açıklama yapan MHP Malatya Milletvekili Fendoğlu, her şeye rağmen Malatyaspor’un bu kirli ligde kalacağını bildirdi.

Fendoğlu’nun Twitter paylaşımı şöyle:

“TFF ve MHP Başkanı adil olmadığınız süre yönetiminiz şaibeli ve tartışmalı olur.

Takımların inancını azmini ve emeklerini bacakları titreyen hakemler belirlemez. Karar verdi iseniz şehirlerin umutları ile oynamayın. İnanıyoruz biz her şeye rağmen bu kirli ligde kalacağız.”