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Siyaset MHP'li Levent Bülbül: Döviz operasyonu siyasi krize evrilmeyecek
Siyaset

MHP'li Levent Bülbül: Döviz operasyonu siyasi krize evrilmeyecek

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül, “Türkiye’ye ekonomik, döviz operasyonları yapılırken, Türk demokrasi tarihine bakın; bu operasyonların mutlaka sonucu siyasi krizlere evrilmiştir, ama şu anda bir siyasi krize evrilemiyor. Niye? Mecliste bir operasyon gerçekleşemiyor” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 22:29:00 -
MHP'li Levent Bülbül: Döviz operasyonu siyasi krize evrilmeyecek

“Adım Adım 2023, İl İl Anadolu” programı kapsamında Sakarya’da konuşan Bülbül, şöyle devam etti: “Türkiye’nin başından geçen badireleri namusluca, insaflıca ortaya koyup arkasından ekonomide atılan adımlarda ‘Şunlar eksik, burada yanlış yapıyorsunuz’ dediğiniz zaman vatandaş nezdinde itibarınız olur. Halden anladıktan sonra oturulur, karşılıklı her şey konuşulur. Hal dediğimiz; milletin ve devletin içine düştüğü hali anlamak meselesi.”

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