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Siyaset MHP’li Kılavuz’dan Süleyman Soylu paylaşımı!
Siyaset

MHP’li Kılavuz’dan Süleyman Soylu paylaşımı!

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, iftihar kaynağımızdır” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-05-07 16:09:00 -
MHP’li Kılavuz’dan Süleyman Soylu paylaşımı!

YENİ AKİT  ANKARA

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, resmi sosyal medya hesabından İçişleri Süleyman Soylu hakkında paylaşımda bulundu.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, “Katil sürüsü bölücü terör örgütlerinin ve uyuşturucu baronlarının korkulu rüyası olan, sevinçte, tasada milletimizin yanında duran, gecesi gündüzü olmayıp evini bile unutan, askerimize, polisimize gönülden yoldaşlık yapan İçişleri Bakanımız Sn @suleymansoylu iftihar kaynağımızdır” ifadelerini kullandı.

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