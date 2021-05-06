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Siyaset MHP''li İzzet Ulvi Yönter'den Özgür Özel'e cevap
Siyaset

MHP''li İzzet Ulvi Yönter'den Özgür Özel'e cevap

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in “Konukları hoşunuza gitmeyen yorumlar yaptılar diye gazetecileri hedef göstermek, küfür etmek, kadın bir gazeteciye hakaretler yağdırmak ve insanların ekmekleri ile oynamak ne töredir ne örftür olsa olsa vicdansızlıktır, edepsizliktir, basitliktir” ifadeleriyle hedef aldığı MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 12:20:00 -
MHP''li İzzet Ulvi Yönter'den Özgür Özel'e cevap

 YENİ AKİT / ANKARA 

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in açıklamalarına sosyal medya hesabından cevap verdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yönter, Özgür Özel’i alıntılayarak “Töreden ve örften bahseden yüz numaralı şahsa bakın hele...Ne anlarsın vicdandan? Ne bilirsin edebi? Partiniz taciz ve tecavüz kaynıyor, ağzını açıp tek bir kelam edebildin mi? Edemezsin, çünkü işine gelmez, ahlakın elvermez! Yalan makinesi, talan matinesi, ucuzluk madenisin!” ifadelerini kullandı.

Yönter; "CHP’li Orhan Sarıbal, Dersim isyanına katliam dedi! Özgür Özel, Dersimli bir ailenin çocuğunu genel başkan yaptık ve yüzleştik dedi! Birisi de çıkıp Mezopotamya çocuğu olduğunu söyledi! Tanrı Dağı’ndan inen Türk çocuklarıyız, bu müstevli maşalarına pabuç bırakmayız" şeklinde konuştu.

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