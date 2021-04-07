MHP'li İsmet Büyükataman'dan İYİ Parti'ye zehir zemberek sözler

"Türk siyasetinde menfaatçiliğin, çıkarcılığın, kişisel hırsların timsali hâline gelen ve millî meselelerde gayrimillî tavır sergilemekten asla geri durmayan İP, attığı her adımda ikiyüzlülüğünü göstermektedir" ifadelerini kullanan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, açıklamasında şunları kaydetti:

"Kirli kuruluş süreçlerinden itibaren çelişkiler yumağı hâline gelen İP, tutarsızlık konusunda rakip tanımamaktadır.

Kameralar önünde duyguları ve millî hassasiyetleri sömürmekte mahir olan, vatandaşa oy gözüyle bakan İP’in Başkanı, kameralar arkasında Türk milletinin vicdanını yaralayacak hamleler ve görüşmeler yapmaktan da geri durmamaktadır.

"Sözde milliyetçilikte Kılıçdaroğlu ile at başı gitmektedir"

'Kürt siyasi hareketinin temsilcisi' olarak gördüğü HDP ile karanlık bir ittifakın içerisinde yer alan, 'Demirtaş’a özgürlük' zılgıtları atan, HDP’nin kapatılmasına HDP’den önce karşı çıkan İP’in Başkanı; sözde milliyetçilikte Kılıçdaroğlu ile at başı gitmektedir.

Sayın Genel Başkanımızın millete kumpas kurmaya kalkanlara karşı sergilediği millî tavrı 'öfke nöbeti' olarak niteleyen Hanımefendi’nin millet ve devlet düşmanlarına neden bu kadar tahammülkâr, onları himayeye neden bu kadar hevesli olduğu da kirli ilişkilerinde saklıdır.

"Davul kimin boynunda, tokmak kimin elinde?"

İP’in Başkanı 'HDP’yi kapattırmam' der, Genel Başkan Yardımcısı Yavuz Ağıralioğlu 'Sadece HDP değil, terörün gölgesinde hangi parti olursa olsun kapatılmalı' der.

İP’in Başkanı 'Mavi vatanda olmalıyız' der, Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Kâmil Erozan, 'mavi vatan' karşıtı isme partisinin akademisinde konferans verdirir.

İP’in Başkanı hadsiz amirallere 'zevzek' der, Başdanışmanı Aytun Çıray bildirinin altına 104+1 olarak imza atar.

İP’in Başkanı yaşlı başlı insanlara siyah önlük giydirip şehir meydanında Andımız okutur, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Salim Ensarioğlu, Türklüğün birleştirici kimliğini görmezden gelip 'Andımız bazı bölgelerde tepki çekiyor' diyerek Andımızı 'ayrıştırıcı' olarak niteler.

Hanımefendi! Davul kimin boynunda, tokmak kimin elinde?

Andımız'ın hangi kısımları ayrıştırıcı?

Amerikan senaryolarına oldukça vakıf olan Hanımefendi “iyi polis-kötü polis” temasını mı işliyor yoksa her telden çalalım da ortaya bir müzikal mi çıksın diyor?

Bu topraklarda Amerikan senaryolarına yer olmadığını, kırk farklı kapı gıcırtısından da bir musiki çıkmayacağını kendisine hatırlatalım.

Her hafta vicdanlara seslenen CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’na buradan bir çağrıda bulunuyor ve hamisi olduğu İP’te Genel Başkan Yardımcısı olan Ensarioğlu’nun vicdanına seslenmesini ve Andımız’ın hangi kısımlarının ayrıştırıcı olduğunu sormasını bekliyorum."