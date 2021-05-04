MHP'li isimden Habertürk'e sert tepki: Kudurdunuz

Bugün kameraların karşısına geçerek bir basın toplantısı düzenleyen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin 100 maddelik yeni bir anayasa önerisi hazırladığını açıkladı. "Artık uzlaşmak ve yeni bir anayasa hazırlamak milli vecibedir" diyen Bahçeli, "MHP anayasa yazımını tamamlamıştır ve 100 maddelik bir öneri hazırlamıştır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan yeni anayasa tartışmalarına ilişkin açıklama yapan Bahçeli'yi hedef almaya kalkan Habertürk'e MHP'den çok sert tepki geldi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, Habertürk sunucusu Ebru Baki'nin konuklarını MHP düşmanları arasından seçtiğini ifade ederek "Yuh olsun" dedi.

Habertürk’te Ebru Baki’ye konuk olan Kemal Öztürk, Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu ile Gülfem Saydam Sanver’in Devlet Bahçeli'nin 100 maddelik anayasa önerisini hedef almasını "edepsizlik" ve "terbiyesizlik" olarak yorumlayan Yönter, "Kudurdunuz değil mi?" diyerek tepkisini dile getirdi.

MHP'li İzzet Ulvi Yönter yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Habertürk’te art niyetli Ebru Baki’ye konuk olan Kemal Öztürk, Pınar Kandemir Hacıbektaşoğlu ile Gülfem Saydam Sanver’in Genel Başkanımızın 100 maddelik anayasa önerisini karalama çabaları edepsizlik ve terbiyesizliktir. Ne o, kaldıramadınız mı? Kudurdunuz değil mi?

Ebru Baki, her seferinde MHP’ye tahammülsüzlüğünü ifşa eden, alaycı gülümsemesiyle gerçekleri çarpıtan sözde bir gazetecidir....Konuklarını MHP düşmanları arasından seçmesi tam bir kokuşmuşluktur...Bugünkü golü çıkaramayınca çirkefliği ve çirkinliğe tercih ettiler. Yuh olsun!"