MHP'li isimden gündem olacak iddia: FETÖ taktik değiştirdi

Fındık fiyatları son günlerde gündemden düşmüyor. CHP'nin gündeme getirdiği, "Fındık fiyatları 20 TL'ye kadar düştü" iddiasının ardından MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Twitter hesabından bir mesaj yayınlayan Enginyurt, FETÖ'nün taktik değiştirdiğini ve Cumhur İttifakı'ndan intikam almak istediğini savundu.

Enginyurt, FETÖ'cü sermayenin kin ve nefretle plan yaptığını söyledi.

Enginyurt, "FETÖ’cüler taktik değiştirdi. Cumhur İttifakı’ndan intikam almak için yeni tuzaklar, yeni oyunlar kuruyorlar. Özellikle FETÖ’cü sermaye, kin ve nefretle plan yapıyorlar. Fındık fiyatları üzerinden oyun yapanları araştırmak şart oldu. 25 TL olan Fındık fiyatını, kim 19 tlye düşürdü?" diye yazdı.