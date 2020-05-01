  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

MHP’li isimden Fatih Altaylı’ya sert sözler! ‘Seni en iyisi yaksınlar. Toprakta bile pislik bulaştırırsın’

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, ‘inanç vergisi’ söylentilerini ortaya atan Fatih Altaylı’ya sert cevap verdi. Enginyurt, ‘Fatih Altaylı, yarın ki yazında Cenazemi camiden kaldırmayın diye vasiyet et. Aksi halde, senin için hoş olmaz. Seni en iyisi yaksınlar. Toprakta bile pislik bulaştırırsın’ dedi.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 15:02:00 -
MHP’li isimden Fatih Altaylı’ya sert sözler! ‘Seni en iyisi yaksınlar. Toprakta bile pislik bulaştırırsın’

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt’tan, HaberTürk yazarı Fatih Altaylı'ya sert sözler geldi.

Kişisel Twitter hesabından paylaşımlarda bulunan Enginyurt, Altaylı'nın "İnanç vergisi alınsın" başlıklı yazısına tepki göstererek şu ifadeleri kullandı:

"Seni en iyisi yaksınlar"

Fatih Altaylı: İnanç vergisi getirilsin, “Ben inançlı değilim” diyenler ya da camileri kullanmayanlar bu vergiyi ödemesin demiş. Altaylı yine kaşınmışsın. Küfür, hakaret, senin için iltifat yerine geçiyor. Sinsi bir şekilde, Dinsizlik propagandası yapıyorsun. Azdınız, kudurdunuz.

Fatih Altaylı, yarın ki yazında Cenazemi camiden kaldırmayın diye vasiyet et. Aksi halde, senin için hoş olmaz. Seni en iyisi yaksınlar. Toprakta bile pislik bulaştırırsın.


Elon Musk’tan koronavirüs önlemlerine eleştiri! ‘Faşist bir yaklaşım’
Elon Musk’tan koronavirüs önlemlerine eleştiri! ‘Faşist bir yaklaşım’

Dünya

Elon Musk’tan koronavirüs önlemlerine eleştiri! ‘Faşist bir yaklaşım’

CHP’li belediyelerin şovlarını görmezden gelen Fatih Portakal felaket tellallığına başladı! 'Gelecek günler daha zor geçecek'
CHP’li belediyelerin şovlarını görmezden gelen Fatih Portakal felaket tellallığına başladı! 'Gelecek günler daha zor geçecek'

Gündem

CHP’li belediyelerin şovlarını görmezden gelen Fatih Portakal felaket tellallığına başladı! 'Gelecek günler daha zor geçecek'

‘Eşcinsellere arka çıkan’ Fatih Altaylı ne yapmaya çalışıyor? ‘Camiye gitmeyenler vergi ödemesin’
‘Eşcinsellere arka çıkan’ Fatih Altaylı ne yapmaya çalışıyor? ‘Camiye gitmeyenler vergi ödemesin’

Gündem

‘Eşcinsellere arka çıkan’ Fatih Altaylı ne yapmaya çalışıyor? ‘Camiye gitmeyenler vergi ödemesin’

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı