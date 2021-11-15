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Gündem MHP’li isim hayatını kaybetti
Gündem

MHP’li isim hayatını kaybetti

Geçen hafta annesini kaybeden MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdürrahim Aydemir, bu sabah geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Aydemir yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yeniakit Publisher
2021-11-15 11:54:00 -
MHP’li isim hayatını kaybetti

MHP Aliağa İlçe Başkanı Abdürrahim Aydemir (59) bu sabah evinde kalp krizi geçirdi. Hemen hastaneye kaldırılan Aydemir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaklaşık 12 yıldır MHP ilçe başkanlığı görevinde bulunan Aydemir, 9 Kasım’da annesi Naime Aydemir’i kaybetmişti.

Aydemir’in cenazesi bugün Aliağa Merkez Cami’nde kılınacak öğlen namazı sonrası defnedilecek.

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