MHP’li Hayati Arkaz’dan 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul Milletvekili Dr. Hayati Arkaz, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 97. yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Zafer Bayramı’nın sadece Türk milletinin değil, yalnızca ezilmiş ulusların, insanlığın, özgürlüğe, kurtuluşa yönelişinin bayramı olduğunu ifade eden Arkaz, “30 Ağustos zaferi, yalnızca bizim değil, tüm ezilmiş ulusların, tüm insanlığın özgürlüğe, kurtuluşa, başı dik ve onuruyla yaşama kararlılığına yönelişinin, tarihi bir zaferin bayramıdır. 30 Ağustos Zafer Bayramımız ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarına ve şanlı ordumuza geçmişten bugüne verdiği vatan mücadelesinden dolayı şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Arkaz, şunları kaydetti:

“Atatürk’ün başkomutanlığında gerçekleşen Büyük Taarruz’un başarıyla sonuçlanmasından sonra Yunan orduları İzmir’e kadar takip edilmiş, 9 Eylül 1922’de İzmir’in kurtarılmasıyla Türk toprakları Yunan işgalinden kurtulmuştur. 30 Ağustos ülke topraklarının düşman işgalinden arındırılmasının sembolüdür. 26 Ağustos 1922’de başlayan 30 Ağustos 1922 gününe kadar beş gün beş gece devam eden Büyük Taarruz, Türk ordusunun kesin zaferi ile sonuçlanmıştır. Tarihin altın sayfalarındaki yerini alan ve bağımsız yaşamak isteyen birçok ulusa da yol gösteren Kurtuluş Savaşı, Türk milletinin, ordusu ile birlikte Atatürk’ün önderliğinde destan yazmıştır. 30 Ağustos Büyük Taarruz zaferimiz Kurtuluş Savaşı’nın parlayan yıldızıdır. Gazi Mustafa Kemal’in önderliğinde kazanılan ve Kurtuluş Savaşımızın başarıya ulaşmasında en önemli etken olan bu büyük zaferin ardında, milletimizin istiklal ve hürriyet aşkı ile kahraman ordumuzun cesaret ve fedakârlığı yatmaktadır. Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde 1919’da Samsun’da başlayan büyük vatan mücadelemiz, 1922’de Dumlupınar’da büyük bir zaferle son bulmuştur. Genç, yaşlı, çocuk demeden aziz Türk milletimiz, kahraman Türk ordusu ile işbirliği yapmış, milli mücadele çığ gibi büyüyerek büyük bir inanmışlıkla zafere giden yol olmuştur. 26 Ağustos sabahı Kocatepe’den Afyon ovasına kadar düşman birlikleri bozguna uğratılmış, 30 Ağustos’ta zafere ulaşılmıştır. ‘Bağımsızlık, uğruna ölmesini bilen toplumların hakkıdır’ diyen bu tarihi zaferin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve silah arkadaşlarını saygıyla, rahmetle ve minnetle yâd ediyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımızı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü’nü kutluyor, şanlı ordumuza geçmişten bugüne verdiği vatan mücadelesinden dolayı şükranlarımı sunuyorum.”