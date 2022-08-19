MHP’li Feti Yıldız’dan parmak boyası açıklaması
MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili, Anayasa Komisyonu Üyesi Feti Yıldız, resmi sosyal medya hesabından, “2004 Yılında uygulamaya konulan 2008 de kaldırılan parmak boyasına dönülmesi talep etmek ilkelliktir” dedi.
YENİ AKİT ANKARA
MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili, Anayasa Komisyonu Üyesi Feti Yıldız, resmi sosyal medya hesabından, “2004 Yılında uygulamaya konulan 2008 de kaldırılan parmak boyasına dönülmesi talep etmek ilkelliktir” dedi.
Resmi sosyal medya hesabından açıklamada bulunan MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili, Anayasa Komisyonu Üyesi Feti Yıldız,“Başkasının yerine oy kullanılmasını önlemek gerekçesiyle parmağını boyamak seçmeni aşağılamaktır. Dahası potansiyel suçlu olarak görmektir. 2004 Yılında uygulamaya konulan 2008 de kaldırılan parmak boyasına dönülmesi talep etmek ilkelliktir” ifadelerini kullandı.