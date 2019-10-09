MHP’li eski 2 vekilden Davutoğlu’na destek AK Parti’den istifa ederek yeni parti çalışmalarına hız veren Ahmet Davutoğlu’na eski MHP İstanbul milletvekillerinden Yaşar Bozkurt ile Ahmet Çakar’ın da destek verdiği ortaya çıktı.

Sezai Erhan yeniakit.com.tr Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, ilk toplantısını 8 Ekim’de İstanbul Çengelköy Yakamoz Restaurantta yaptı. YeniAkit’in ulaştığı bilgilere göre, toplantıyı eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğ­lu organize etti. Toplantıya konuşmacı olarak katılan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu dinleyenler arasında eski MHP İstanbul milletvekillerinden Yaşar Bozkurt ile Ahmet Çakar da yer aldı.

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