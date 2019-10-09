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MHP’li eski 2 vekilden Davutoğlu’na destek

AK Parti’den istifa ederek yeni parti çalışmalarına hız veren Ahmet Davutoğlu’na eski MHP İstanbul milletvekillerinden Yaşar Bozkurt ile Ahmet Çakar’ın da destek verdiği ortaya çıktı.

09 Ekim 2019 Çarşamba 22:09
MHP’li eski 2 vekilden Davutoğlu’na destek

Sezai Erhan   yeniakit.com.tr  Yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, ilk toplantısını 8 Ekim’de İstanbul Çengelköy Yakamoz Restaurantta yaptı. YeniAkit’in ulaştığı bilgilere göre, toplantıyı eski Adalet Bakanı İsmail Müftüoğ­lu organize etti. Toplantıya konuşmacı olarak katılan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu’nu dinleyenler arasında eski MHP İstanbul milletvekillerinden Yaşar Bozkurt ile Ahmet Çakar da yer aldı.

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 22:09
  1. İstanbul
  2. Ahmet Davutoğlu

YORUM YAZ

  • Mesut Sarp Mesut Sarp 14 dk önce
    Hadi AKPlileri anladıkta ne oluyor bu MHPlilere illa ayrilacaklarsa buyursunlar Meral ablamıza. Birileri biliyorsa lütfen açıklasın. 
  • Abdulcabbar Abdulcabbar 38 dk önce
    Davidoğluda kim yahu...habire islamı parçalamak için yeni tipler çıkarıyor bu stratejiiiik dostumuz....kabul edin artık yenildiniz...İslam galip geldi....Sesinizi kısın 

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