MHP'li Erkan Akçay, CHP'lilere ağzının payını verdi! "Kontrollü darbe diyenlerin kendisi, kontrollü siyasetçidir"
15 Temmuz Özel Oturumu'nda konuşmak için kürsüye gelen MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, oturumu provoke eden CHP'li Engin Özkoç'a cevap verdi.15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:07
TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz Özel Oturumu'nda konuşmak için kürsüye gelen MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, oturumu provoke eden CHP'li Engin Özkoç ve diğer CHP Milletvekillerine cevap verdi.Erkan Akçay, "15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' diyenlerin kendisi, kontrollü siyasetçidir" dedi.
Akçay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"15 Temmuz kalkışmasına kontrollü darbe diyenlerin kendileri kontrollü siyasetçilerdir. İhanetin, millete karşı suçun özgürlüğü olmaz. Darbeye teşebbüsün özgürlüğü olmaz. 15 Temmuz darbe girişiminde hedefine ulaşamayan hainler ve efendileri ekonomik dengeler üzerinde oynayarak Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak istemiştir."
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