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MHP'li Erkan Akçay, CHP'lilere ağzının payını verdi! "Kontrollü darbe diyenlerin kendisi, kontrollü siyasetçidir"

15 Temmuz Özel Oturumu'nda konuşmak için kürsüye gelen MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, oturumu provoke eden CHP'li Engin Özkoç'a cevap verdi.

15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:07
MHP'li Erkan Akçay, CHP'lilere ağzının payını verdi! "Kontrollü darbe diyenlerin kendisi, kontrollü siyasetçidir"

TBMM'de düzenlenen 15 Temmuz Özel Oturumu'nda konuşmak için kürsüye gelen MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, oturumu provoke eden CHP'li Engin Özkoç ve diğer CHP Milletvekillerine cevap verdi.Erkan Akçay, "15 Temmuz'a 'kontrollü darbe' diyenlerin kendisi, kontrollü siyasetçidir" dedi. 

Akçay'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"15 Temmuz kalkışmasına kontrollü darbe diyenlerin kendileri kontrollü siyasetçilerdir. İhanetin, millete karşı suçun özgürlüğü olmaz. Darbeye teşebbüsün özgürlüğü olmaz. 15 Temmuz darbe girişiminde hedefine ulaşamayan hainler ve efendileri ekonomik dengeler üzerinde oynayarak Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak istemiştir."

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Haber Tarihi: 15 Temmuz 2019 Pazartesi 15:07
  1. Erkan Akçay
  2. MHP
  3. TBMM
  4. 15 Temmuz

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  • mustafamustafa17 dk önce
    sn.baykala yapılan kaset darbesinin, ellerine tutuşturulan cia/fetö tapelerinin utanmazca papağanlığını yapan, 15 Temmuzda milletin yanında değil bankamatiklerde/tv başında/fetö ile sela okuyan imamları dövenlerin/tankları alkışlayanların ...ve 3 sene sonra bir 15 Temmuzda hala aynı yerde otlanmakta olanların yatacak yerleri yok...fetönün siyasi ayağını hergün aynada görüyorlardır!

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