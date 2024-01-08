MHP'li diye yıktılar! CHP’li belediye kişiye özel yıkım yapıyor!

Güzelbahçe Belediyesi hiçbir yasal gerekçe göstermeden MHP Balçova İlçe Başkanı Fazıl Şahin’in ortak olduğu kafenin ön tarafını yıktı. Alanla ilgili Milli Emlak’a düzenli olarak ecrimisil ödediğini belirten Şahin, “Güzelbahçe kendilerine yakın olan kişilere ait yüzlerce kaçak yer var. Benim yerimi sadece MHP’li olduğum için yıktılar” dedi.

CHP'li Güzelbahçe Belediyesi 5 Ocak'ta Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Balçova İlçe Başkanı Fazıl Şahin'in ortağı olduğu kafenin önündeki alanı tebligat bile yapmadan sessiz sedasız gelip yıktı. İzmir Adliyesi'ndeki şehit Fethi Sekin'i anma törenine katılan MHP'li Fazıl Şahin, çalışanlarından gelen telefonla yıkımın yapıldığını öğrendi. Törenden sonra Güzelbahçe Belediye Başkan Yardımcısı'nı ve zabıta müdürünü arayan Şahin, aldığı cevapla ikinci bir şok daha yaşadı. Şahin, Güzelbahçe Belediyesi Başkan yardımcısı ve zabıta müdürünü arayıp 'Burayı hangi kanuna göre burayı yıktınız?' diye sordu. Onlar da 'Biz bir kanun maddesi bulur uydururuz. Sen merak etme' diye cevap verdi.

Yapılan yıkımın nedenini sorduğunda "Biz bir kanun maddesi bulur uydururuz" cevabını aldığını söyleyen Şahin, "Bu cevap bile yıkımın kişiye özel ve siyasi olarak yapıldığını gösteriyor" şeklinde konuştu.

TEBLİGAT BİLE YAPILMADI

Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce'ye yapılan kanunsuz yıkımla ilgili sert tepki gösteren Şahin, "Kafenin ön tarafının yıkıldığını, 5 Ocak'ta Fethi Sekin'i anma törenindeyken çalışanlarım tarafından aranınca öğrendim. Ecrimisil bedelini Milli Emlak'a düzenli olarak ödüyorum. Bu alan kaçak olmamasına rağmen Güzelbahçe Belediyesi hiçbir komisyon ya da meclis kararı almadan yıkımı gerçekleştirdi. Tebligat bile yapmadılar. Bu tamamen siyasi ve kanun dışı bir yıkım. Benim yerimi sadece MHP'li olduğum için yıktılar. Ancak Güzelbahçe kendilerine yakın olan kişilere ait yüzlerce kaçak yer var. Onları neden yıkmıyorlar" diye yaşadığı duruma isyan etti.

MHP'li Şahin, "Kanunen ecrimisil ileriye dönük kesilmiyor. Memur gelip sisteme bakarak geriye dönük olarak rapor tutuyor ve ne kadar ödeme yapacağın ortaya çıkıyor. Memur bir dahaki sefer gelene kadar yaptığın ödeme geçerli oluyor. O yüzden ecrimisil ödemeleri konusunda hiçbir sorun yok. Zaten Güzelbahçe Belediyesi Milli Emlak ya da Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'ne yazı yazarak bunu sorsaydı her şeyin yasaya uygun olacağını görürdü. Ancak hiçbir yazı göndermedi. Oradan gelecek cevaba göre hareket etmesi gerekiyordu. Belediyenin komisyon ya da meclis kararı da alması gerekiyor. Bunları yapmadan, tebligat göndermeden kanunsuz olarak yıkımı gerçekleştirdiler. Kişiye özel yıkım yaptılar" diye konuştu.

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