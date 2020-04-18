MHP'li Cemal Enginyurt'tan yeniakit.com.tr'de önemli açıklamalar! Küfür iddialarına sert cevap
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Meclis Genel Kurulunda yaşanan tartışmalara ve gündeme ilişkin yeniakit.com.tr canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.
MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, yeniakit.com.tr'de gündeme dair açıklamalarda bulundu.
Gazeteci Mehmet Özmen'in sorularını cevaplayan Enginyurt, koronavirüsle mücadeleden infaz düzenlemesine kadar, hakkındaki karalamadan siyasette yaşananlara kadar birçok soruyu yeniakit.com.tr'de cevaplandırdı.