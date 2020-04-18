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Siyaset

MHP'li Cemal Enginyurt'tan yeniakit.com.tr'de önemli açıklamalar! Küfür iddialarına sert cevap

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Meclis Genel Kurulunda yaşanan tartışmalara ve gündeme ilişkin yeniakit.com.tr canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

2020-04-18 22:31:00 - 2020-04-18 23:26:42
MHP'li Cemal Enginyurt'tan yeniakit.com.tr'de önemli açıklamalar! Küfür iddialarına sert cevap

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, yeniakit.com.tr'de gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Gazeteci Mehmet Özmen'in sorularını cevaplayan Enginyurt, koronavirüsle mücadeleden infaz düzenlemesine kadar, hakkındaki karalamadan siyasette yaşananlara kadar birçok soruyu yeniakit.com.tr'de cevaplandırdı.

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Yorumlar

tamer cesur

Cemal beyi çok taktir ediyorduk ama haşa Allaha küfretmiş diye duyduk hiç yakıştıramadık.Böyle bir durum varsa çıkıp tevbe etsin özür dilesin hiçbir şey kaybetmez .Yiğit adama da bu yakışır.
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erhan

fetöcüler pkk lılar çıkmazsa adaletsizlik olur, sadece onlar çıkarılmadı idi, o zaman toplumsal barış oludu, alçaklar için. meraaal seni kim chp ye böyle çelik gibi monte etti?sakın demokrasi filan deme.
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