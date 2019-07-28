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MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu

Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu ve Abdullah Gül üçlüsünün parti kurma çalışmalarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan CHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, “Başkalarının kuracağı partinin ne yapacağından ziyade ben AK Parti’nin boşalttığı alanları yeniden doldurarak hiç kimseye fırsat vermeyeceğini düşünüyorum.” dedi.

28 Temmuz 2019 Pazar 13:26
MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu

 Murathan Seyitoğlu   yeniakit.com.tr 

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, yeni parti kurma hazırlıkları içerisinde olan Ali Babacan, Abdullah Gül ve Davutoğlu’na yönelik yeniakit.com.tr’ye değerlendirmelerde bulundu.

“AK Parti, tekrar fabrika ayarlarına dönmeli”

Adı geçen isimlerden ziyade AK Parti’nin kendini toparlaması yönünde bir adım atması gerektiğini belirten Cemal Enginyurt, “AK Parti tekrar fabrika ayarlarına dönmeli, kendi geçmişine sahip çıkmalı, kendi değerlerine sahip çıkarak yeniden toparlanma arayışı içerisine girip kimseye fırsat ve alan bırakmamalıdır. Eğer bu arkadaşlar parti kurma ihtiyacı hissediyorsa AK Parti’de bir boşluk vardır ve AK Parti bir alan bırakmıştır ki ondan dolayı bu boş alanı doldurmaya çalışıyorlar.” şeklinde konuştu.

“AK Parti’nin hiç kimseye fırsat vermeyeceğini düşünüyorum”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yapacağı istişareler neticesinde boş bırakılan alanların doldurulması yönünde çalışma yapacağını düşündüğünü belirten Cemal Enginyurt, sözlerini şöyle tamamladı:

“Partinin vekil, belediye başkanı, belediye meclis üyesi, ilçe başkanı olmuş insanlar tekrar bir vefa anlayışıyla bir araya toplanmalı ve onlara sahip çıkılmalıdır. Hiç kimse bir kenara atılmamalı ki başka bir alan dolmasın kimseye. Dolayısıyla başkalarının kuracağı partinin ne yapacağından ziyade ben AK Parti’nin boşalttığı alanları yeniden doldurarak hiç kimseye fırsat vermeyeceğini düşünüyorum.”

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Haber Tarihi: 28 Temmuz 2019 Pazar 13:26
  1. MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt
  2. Ahmet Davutoğlu
  3. Abdullah Gül
  4. Ali Babacan
  5. AK Parti İl Başkanı
  6. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • ÖKGEŞ EMMİ ÖKGEŞ EMMİ 8 dk önce
    Yeniakit ... Sonra Halk tarafın yeri olan adamların yorumlar ını manşete taşı (Bülent Arınç, Egemen Bağış, Cemal enginyurt,) bunları manşetlerinden uzak tut onlar konuştukca ümmet batıyor,
  • virüsler camiasıvirüsler camiası15 dk önce
    Davuloğlan ile Gullü arasındaaki bacaksız kim? Her resimde gorüküyor! Bizi yönetecekler arasında o da mı olacak yoksa?

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