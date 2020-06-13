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Siyaset

MHP'li Cemal Enginyurt'tan Başkan Erdoğan için çarpıcı sözler!

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Twitter hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-06-13 15:08:00 -
MHP'li Cemal Enginyurt'tan Başkan Erdoğan için çarpıcı sözler!

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Cumhur ittifakının mezara kadar olduğunu belirterek "Ya dostsundur, ya da değil. Biz ölümüne dostuz." diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve AK Partilileri savunduğu için kendisini eleştirenlere cevap verdi.

Twitter hesabından sert çıkışlarıyla gündeme gelen Enginyurt, bu kez Erdoğan'a destek çıkmasını eleştirenlere verdiği yanıtla konuşuluyor.

Erdoğan kırmızı çizgimiz!

Enginyurt, son açıklamasında "Ak Partilileri ve Cumhurbaşkanımızı, en çok niye sen savunuyorsun diyenler! Ak Parti ve MHP CUMHUR İTTİFAKI, yani pazara kadar değil mezara kadar bir birliktelik kurdu. Sayın @dbdevletbahceli ve Sayın @RTErdogan kırmızı çizgimiz. Ya dostdursun,ya da değil. Biz ölümüne dostuz." ifadelerine yer verdi.

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