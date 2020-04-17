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Gündem

MHP'li Cemal Enginyurt ve Ahmet Özal yeniakit.com.tr'de canlı yayın konuğu oluyor

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal yeniakit.com.tr'de canlı yayın konuğu olacak.

2020-04-17 14:23:00 - 2020-04-18 01:23:44
MHP'li Cemal Enginyurt ve Ahmet Özal yeniakit.com.tr'de canlı yayın konuğu oluyor

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ve merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal yeniakit.com.tr'de gündemi değerlendirecek.

Saat 21.00'da Cemal Enginyurt, Gazeteci Mehmet Özmen'in sorularını cevaplandıracak. Enginyurt, Türkiye gündemin değerlendirecek.

Ahmet Özal ise saat 22.00'da canlı yayında konuk olacak ve ölüm yıl dönümünde Turgut Özal ile ilgili soruları cevaplayacak.

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