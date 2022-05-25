MHP’li Büyükataman’dan Kılıçdaroğlu’na kapak gibi sözler!

YENİ AKİT ANKARA

MHP’li İsmet Büyükataman, açıklamasında şu görüşlere yer verdi: “Dünyadaki tedarik zincirinin bozulması, emtia fiyatlarındaki artış, Rusya ve Ukrayna savaşının ekonomik etkilerinin derinleşmesi, dünya genelinde yükselen enflasyon ve gıda krizi tehdidinden bihaber olan Kılıçdaroğlu’nun Türk Lirası değeri üzerinden yorum yapması trajikomiktir. Kemal Kılıçdaroğılu her konuştuğunda etrafa umutsuzluk dağıtıp; battık, bittik, öldük edebiyatı yaparak Türkiye’ye ekonomi üzerinden operasyon çekmeye çalışan kirli odakların değirmenine su taşımaktadır. Kılıçdaoğlu ne ‘Türk’ lafının ne de Türk parasının kıymetini bilmez. İktidar olma havesiyle iradesini küresel çetelere teslim eden Kılıçdaroğlu’nu uyarıyoruz: Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin Türk milleti, Türk parası, Türk vatanı hakkındaki tavrı net ve tartışmasızdır”