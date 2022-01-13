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Siyaset MHP’li Bulut, çiftçilere desteğin artırılmasını istedi
Siyaset

MHP’li Bulut, çiftçilere desteğin artırılmasını istedi

MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut TBMM'de yaptığı konuşmada, “Çiftçilerimizin primlerine uygulanan yüzde 5’lik hazine teşvik indirimi en az enflasyon oranında artırılmalıdır.” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-01-13 22:13:00 -
MHP’li Bulut, çiftçilere desteğin artırılmasını istedi

YENİ AKİT  ANKAKRA

MHP’li Yücel Bulut TBMM’de yaptığı konuşmada, “Çiftçimiz, öncelikle, faiz sarmalından etkili bir yapılandırmayla çıkarılmalı.” ifadeleriyle çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini savundu.

MHP’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut’un konuşmasına yer verilerek çiftçilerin desteklenmesi önerilerine yer verildi.

Bulut konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Çiftçilerimizin primlerine uygulanan yüzde 5’lik hazine teşvik indirimi en az enflasyon oranında artırılmalıdır. Çiftçimiz, öncelikle, faiz sarmalından etkili bir yapılandırmayla çıkarılmalı, doğru adımlarla desteklenmeli ve üretime devam etmeleri sağlanmalıdır.”

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