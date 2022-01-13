MHP’li Bulut, çiftçilere desteğin artırılmasını istedi
MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut TBMM'de yaptığı konuşmada, “Çiftçilerimizin primlerine uygulanan yüzde 5’lik hazine teşvik indirimi en az enflasyon oranında artırılmalıdır.” dedi.
YENİ AKİT ANKAKRA
MHP’li Yücel Bulut TBMM’de yaptığı konuşmada, “Çiftçimiz, öncelikle, faiz sarmalından etkili bir yapılandırmayla çıkarılmalı.” ifadeleriyle çiftçilerin desteklenmesi gerektiğini savundu.
MHP’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut’un konuşmasına yer verilerek çiftçilerin desteklenmesi önerilerine yer verildi.
Bulut konuşmasında şu ifadeleri kullandı: “Çiftçilerimizin primlerine uygulanan yüzde 5’lik hazine teşvik indirimi en az enflasyon oranında artırılmalıdır. Çiftçimiz, öncelikle, faiz sarmalından etkili bir yapılandırmayla çıkarılmalı, doğru adımlarla desteklenmeli ve üretime devam etmeleri sağlanmalıdır.”