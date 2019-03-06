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MHP'li başkanın konuşmasında acı olay! Dinlerken kalp krizi geçirdi

Denizli'de seçim çalışmaları kapsamında kahvehanede konuşma yapan MHP’li Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Fethi Akcan'ı dinleyen bir vatandaş kalp krizi geçirdi. 80 yaşındaki adam ambulanstayken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

06 Mart 2019 Çarşamba 16:08
MHP'li başkanın konuşmasında acı olay! Dinlerken kalp krizi geçirdi

Denizli’nin Çal ilçesinde MHP’li Belediye Başkanı Fethi Akcan’ın seçim çalışmaları esnasında yapılan konuşmaları dinleyen yaşlı adam kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

İlçe Başkanı arabasıyla götürdü

Olay, dün Çal’ın Bayıralan Mahallesi'nde meydana geldi. Dün akşam saat 22.30 sıralarında Bayıralan Mahallesi’ndeki bir kahvehanede seçim çalışması yapan MHP’li Belediye Başkanı ve Başkan Adayı Fethi Akcan konuşma yaparken üzücü bir olay meydana geldi. İsabey Mahallesi'nde oturan ve komşu mahalleye, Başkan Akcan’a destek için giden 80 yaşındaki Mustafa Kınalı, Akcan konuşurken yanında bulunan meclis üyesi adayı Yavuz Okluoğlu’nun elinden sıkı bir şekilde tuttu ve bir anda hareketsiz kaldı. Zaman kaybı olmaması için Kınalı, İsabey Mahallesi'ne MHP İlçe Başkanı Ali Çiftçi’nin otomobiliyle götürüldü. Bu sırada, Başkan Fethi Akcan’ın hemşire eşi Sema Akcan, yolda Mustafa Kınalı’ya kalp masajı yaptı.

Seçim çalışmalarını iptal etti

Çal’dan yola çıkan sağlık ekipleri İsabey Mahallesi'nde Mustafa Kınalı’yı ambulansa aldı. Ancak, yapılan tüm müdahalelere rağmen Kınalı hayatını kaybetti.

Bugün öğle namazının ardından İsabey’de toprağa verilecek olan Mustafa Kınalı’nın ölümü nedeniyle bugünkü seçim çalışmalarını iptal eden Başkan Akcan, "Çok üzgünüz. Allah rahmet eylesin. Mustafa Kınalı amcamız sevdiğimiz, değerli bir büyüğümüzdü" dedi.

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Haber Tarihi: 06 Mart 2019 Çarşamba 16:08
  1. Denizli
  2. MHP’li Belediye Başkanı Fethi Akcan
  3. kalp krizi
  4. seçim çalışmaları
  5. MHP İlçe Başkanı Ali Çiftçi
  6. Mustafa Kınalı
  7. Sema Akcan

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