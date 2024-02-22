MHP'li başkan adayının seçim şarkısı sosyal medyayı yıktı geçti!

Türkiye'de 31 Mart’ta gerçekleştirilecek yerel seçimlere partilerin ve adayların çalışmaları hızla devam ediyor. Adaylar bir bir vaatlerini açıklarken partiler ise propaganda çalışmalarını sürdürüyor. İl başkanlıkları tarafından adayların seçim müziklerine ise ayrı önem veriliyor.

MHP'li Başkan adayının videosu gündem oldu

Kırklareli MHP Belediye Başkan adayı Derya Bulut’un Trakya şivesiyle yayınlanan seçim müziği ise sosyal medyayı adeta yıktı. Tiktok ve Instagram’da binlerce kez paylaşılan seçim şarkısı tüm Türkiye’de viral oldu.

Mevcut belediye başkanının birçok projesine gönderme içeren seçim şarkısı şimdiden bu senenin en iyi seçim şarkısı olmaya aday gösterildi.