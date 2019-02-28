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MHP’li başkan adayı Bıyık’ın kar kış dinlemeden çalışıyor

MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık 31 Mart Yerel Seçimler öncesinde gece gündüz demeden çalışıyor.

28 Şubat 2019 Perşembe 11:48
MHP’li başkan adayı Bıyık’ın kar kış dinlemeden çalışıyor

MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık 31 Mart Yerel Seçimler öncesinde gece gündüz demeden çalışıyor.


Düzce’de sıkılmadık el, ayak basılmadık yer bırakmama adına çalışmalarını yoğun mesai anlayışı ile sürdüren Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, gündüz programında kamu kurum ve kuruluşların personellerini ziyaret ederek destek istedi. Başkan Adayı Erdoğan Bıyık’ın kurum ziyaretinde Milliyetçi Hareket Partisi İl Yönetimi, Belediye Meclis Üyesi Adayları ve partililer de katıldı.


Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık gündüz programında Düzce Orman İşletme Müdürlüğü, Düzce Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Düzce Mesleki Eğitim Merkezi, Düzce Halk Eğitim Merkezi, El Sanatları Eğitim Merkezi be Erciyas Çelik Boru Fabrikasını akşam programında ise Kalıcı Konutlarda ev ziyaretleri gerçekleştirdi. Ziyaretlerinde ilk olarak kurum müdürleri ve amirlerine nezaket ziyareti gerçekleştiren Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, kurumlarda çalışan personelleri gezerek destek istedi. Gündüz programında kamu kurum ve kuruluşlarını gezen Milliyeti Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık akşam programında Kalıcı Konutlarda ev ziyareti Sallar Mahallesinde kahve ziyaretleri gerçekleştirdi.


Ev ziyaretlerinde Başkan Adayı Erdoğan Bıyık’ı dinlemeye gelen vatandaşlar evlere sığmadı. Kalıcı Konutlar başta olmak üzere projeleri hakkında kendisini dinlemeye gelenlere konuşan Bıyık, “ Türkiye’nin yerleşim yeri açısından en güzel yerlerinden bir tanesi Kalıcı Konutlar. Ancak Kalıcı Konutlara verilmesi gereken önem ne yazık ki bu zamana kadar verilmemiş. Biz göreve geldiğimiz zaman öncelikle Kalıcı Konutlardan sorumlu bir belediye başkan yardımcısı görevlendireceğiz. Belediyenin bazı birimlerini buraya aktararak Kalıcı Konutlara belediyeyi getireceğiz. Kalıcı Konutları yeşil alanlarıyla, sosyal alanlarıyla canlandıracağız” şeklinde konuştu.


Ev programlarından sonra da Sallar Mahallesinde bulunan kahve ziyaretleri gerçekleştiren Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, yoğun programını bitirdi.

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 11:48
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