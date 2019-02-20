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MHP’li başkan adayı Bıyık ziyaretlerine devam ediyor

DÜZCE(İHA) – MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık ziyaretlerine Düzce Üniversitesi Rektörü Nigar Demircan Çakar’ı, Düzce Arama Kurtarma Derneği’ni ve ev ziyareti yaparak devam etti.

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:11
MHP’li başkan adayı Bıyık ziyaretlerine devam ediyor

DÜZCE(İHA) – MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık ziyaretlerine Düzce Üniversitesi Rektörü Nigar Demircan Çakar’ı, Düzce Arama Kurtarma Derneği’ni ve ev ziyareti yaparak devam etti.


31 Mart’ta yapılacak olan Yerel Seçimler öncesinde çalışmalarına ara vermeden devam eden Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’ı makamında ziyaret etti.



Bıyık “Birlikte çalışalım”


MHP Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, Rektör Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar ile Düzce Belediyesi ile Üniversite arasında koordinasyon gibi konularda sohbet ederek birlikte çalışma sözü verdi.


Başkan adayı Bıyık, “Düzce Üniversitesi şehrimiz için çok önemli bir değer olduğunun bilincindeyiz. Gördüğümüz kadarıyla Düzce Belediyesi ile Üniversite arasında sağlıklı bir iletişim ve çalışma ortamı olmamış. Üniversite öğrencilerinin yaşamış olduğu sorunların giderilmesi adına basit dokunuşlar ile çözüme kavuşturulacak olan konular ne yazık ki Belediye tarafından görülmezden gelinmiş. Öğrencilerin yaşamış olduğu sorunları çözüme kavuşturma adına gerekli alt yapıları oluşturduk. Düzce Belediyesini kazandıktan sonra Üniversite yönetimi ile birlikte hareket etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.


Düzce Üniversitesi ziyaretinin ardından Düzce Arama Kurtarma Derneği Üyeleri ile bir araya gelen Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, dernek üyeleri ile bol kahkahalı sohbet gerçekleştirdi. İstanbul Kartal’da çöken binada göstermiş oldukları başarılardan dolayı Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, Düzce Arama ve Kurtarma Derneğine başarı plaketi takdim etti. Samimi bir ortamda gerçekleştirilen ziyaretlerde dernek çalışmaları hakkında bilgiler alan Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, Düzce Belediyesi ve şahsı adına dernek çalışmalarına destek olma adına söz verdi.


Dernek üyeliği formunu dolduran Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, “Sizin üyeniz olarak bundan sonraki çalışmalarınızda sizlere yardımcı olmak isterim. Olaylarda bana da bilgi verin” şeklinde konuştu.


Dernek üyesi olan Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık’a dernek üniforması hediye edildi. Ziyaret hatıra fotoğrafının çektirilmesinin ardından son buldu.


Düzce Arama Kurtarma Derneği ziyaretinin ardından Aziziye Mahallesinde bulunan bir ev ziyareti ile programına devam eden Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, Aziziye Mahallesi sakinlerinden ve Düzcelilerden destek istedi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 13:11
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