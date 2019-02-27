MHP’li Başkan adayı Bıyık tezgahın başına geçti

DÜZCE(İHA) – MHP Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde kurum ve esnaf ziyaretleriyle programına devam etti. Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Aş Evi ziyaretinde yemek tezgahının başına geçerek vatandaşlara yemek servisi yaptı.

31 Mart’ta yapılacak olan Yerel Seçimler öncesinde çalışmalarını yoğun mesai anlayışı ile devam eden Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Müftüsü Hüseyin Can ve personelini, Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve personelini, Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü personelini ve müdürlükte bulunan vatandaşları, Düzce Belediyesi Başkanı Dursun Ay ile Belediye Personelini,PTT Baş Müdürlüğü personeli ve esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık’a ziyaretlerinde MHP Düzce İl Teşkilatı, Yönetim Kurulu Üyeleri, Belediye Meclis Üyesi Adayları ve partililer eşlik etti.

Başkan Adayı Erdoğan Bıyık Düzce İl Müftüsü Hüseyin Can ve müftülük personelini ziyaret ederek çalışmalarını başladı.

İl Müftülüğü ziyaretinin ardından Düzce Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğünü ve personelini ziyaret eden Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, programına Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünü ziyaret ederek devam etti.

Düzce Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ziyaretinde Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, evde bakım, hayır çarşısı, aş evi, 60+ Yaşam Merkezi ve Aile Danışma Merkezi birimlerini gezerek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Düzce Belediyesi Aş Evi ziyaretinde tezgahın başına geçen Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, aş evine gelen vatandaşlara yemekleri kendi elliyle servis etti.

Samimi görüntülerin ortaya çıktığı ziyarette yemek sırasına giren vatandaşlar karşılarında Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık’ı görünce şaşkınlıklarını gizleyemediler.

Aş Evi ziyaretinin ardından Evde Bakım, Hayır Çadırı, 60+ Yaşam Merkezi ve Aile Danışma birimlerini ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Düzce Belediyesinin mevcutta en verimli çalışan birimi olarak Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğünü gösteren Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, “ 31 Mart’tan sonra hep birlikte yapılan çalışmaların etkisini ve ağını daha da genişletiriz” dedi.

Düzce Belediye Başkanı Dursun Ay’ı ve Belediye personelini ziyaret eden Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, “ 1 Nisan’dan itibaren birlikte çalışmak dileğiyle” diyerek çalışmalarını sürdürdü.

Ziyaretlerine devam eden Milliyetçi Hareket Partisi Düzce Belediye Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, PTT Düzce Baş Müdürlüğünü ve personelini de ziyaret etti.

Düzce’de Belediye Başkan Adayları arasında saha da en aktif isim olan Başkan Adayı Erdoğan Bıyık, kurum ziyaretlerinden sonra D655 Karayolu üzerinde bulunan esnafları ziyaret ederek gündüz programını sonlandırdı.