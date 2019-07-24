MHP'li Aycan CHP'ye yüklendi! ‘Af teklifimizi de tahrik malzemesi yaptılar’

Taha Emre Özdemir Ankara

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, katıldığı canlı yayında Şartlı Ceza İndirimi Yasa Teklifi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. "Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak üzerimize düşen her şeyi yapmaya çalışıyoruz." diyen Aycan, "Vaad ettiğimiz bütün kanun tekliflerini hazırladık ama şunu da söyledik ki iktidar olduğumuzda bunları yapabiliriz" ifadelerini kullandı.

'Sayın Bahçeli en başından beri istiyor'

Milliyetçi Hareket Partisi'nin 49 milletvekiline sahip olduğunu hatırlatan Aycan, şunları söyledi:

"Biz 49 milletvekili ile Türkiye'nin gündemini oluşturmuyoruz. Şartlı Ceza İndirimi ile ilgili teklifimizi Genel Başkanımız sayın Devlet Bahçeli en başından beri söylüyor. En önemsediğimiz konulardan birisi. Hatta bunu seçimden önce gündeme getirdik ama seçim yatırımı olarak da söylemedik."

'CHP bunu tahrik malzemesi yaptı'

"Şartlı Ceza Yasası ile ilgili vatandaşımız tarafından yanlış anlaşıldık" ifadesini kullanan Aycan, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz bunu oy alalım diye söylemedik. CHP'liler bunu anlamıyor olabilir. Bunun politikasını yaparak da halkı tahrik ediyorlar. Vatandaş anlasın diye anlatıyorum. Vatandaşlarımızın MHP olarak ne çabalar verdiğimizi görmesi gerekir."