0553 313 94 23

MHP’li Akçay’dan YSK’ya eleştiri

MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Yüksek Seçim Kurulunun 23 Haziran’da tekrarlanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde haklarında soruşturma başlatılan ilçe seçim kurulu başkanları ve diğer yetkililerin seçimde görev yapacağını açıklamasına tepki göstererek, "Bunun bir izahı yok" dedi.

04 Haziran 2019 Salı 15:17
MHP’li Akçay’dan YSK’ya eleştiri

MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Yüksek Seçim Kurulunun 23 Haziran’da tekrarlanacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde haklarında soruşturma başlatılan ilçe seçim kurulu başkanları ve diğer yetkililerin seçimde görev yapacağını açıklamasına tepki göstererek, "Bunun bir izahı yok" dedi.


MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, partisinin Manisa İl Teşkilatındaki bayramlaşma törenine katıldı. Akçay bayramlaşma öncesinde gündeme dair açıklamalarda bulundu.


Milliyetçi Hareket Partisi Manisa İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma törenine, MHP Grup Başkan Vekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal, Şehzadeler Belediyesinin AK Parti’li Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Manisa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Mustafa Genç, partinin kadın kolları ve ülkü ocakları başkan ve üyeleriyle birlikte, ilçe başkanları ve çok sayıda partili katıldı.


Bayramlaşma programı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Akçay, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) 31 Mart’ta görev alan ve haklarında soruşturma olan ilçe seçim kurulu başkanları ile diğer yetkililerin 23 Haziran’da yenilenecek İstanbul seçimlerinde görev almaları kararına sert tepki gösterdi.



"YSK hukuki bir terim kullanmıştır"


YSK’nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesine ilişkin aldığı kararla ilgili olarak CHP’nin YSK kararlarında oyların çalındığına dair bir ibare olmadığı söylemlerini değerlendiren MHP Grup Başkan Vekili Erkan Akçay, "Örnekleme yönetimiyle ve ya sondaj yöntemiyle ve ya bir kısım iptal edilen oyların sayımı neticesinde 850 bin oy sayılmış 16 bin oy sahibine iade edilmiş. Oylar bir usulsüzlük nedeniyle çalınmış. CHP diyor ki, ’YSK kararında oylar çalındı diye bir ibare yok’ Yüksek Seçim Kurulu adeta bir mahkemedir. Seçim süreçlerini şeklini usulünü gözeten bir kurumdur. Bir hukuk metninde, 50 yılın bütün YSK kararlarına bakın hiç bir zaman oylar çalındı ibaresi bulunmaz. Yüksek Seçim Kurulu dedi ki, ’Meydana gelen usulsüzlükler ve yolsuzluklar seçim sonuçlarına müessir olmuştur’ Bu oylar çalındı demenin bir başka anlamıdır. YSK hukuki bir terim kullanmıştır. Bunu iyi bilmemiz gerekiyor" diye konuştu.



"CHP’nin adayı işi şımarıklığa döktü"


CHP İstanbul Belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun şımarık bir tutum sergilediğini savunan Akçay, "CHP’nin adayı 31 Mart’a kadar şirinlik yaptı. 31 Mart’tan sonra YSK kararına kadar mızmızlık yaptı. Ondan sonra da artık işi neredeyse şımarıklığa döndürdüler. 3 ayrı bir portre ortaya koydular. Bu tartışmalar bitmek zorunda. Artık önümüzdeki seçimlerde 2 belediye başkanı arasında geçecek bu yarışta bütün İstanbullu seçmenler gerçekleri gördü" dedi.



"İstanbul seçimlerinde CHP, İYİ Parti, HDP, PKK, FETÖ işbirliği halindedir"


Terör örgütleri ve bazı ülkelerin İstanbul seçimlerinde CHP’yi desteklediğini ancak CHP’nin bu konuda sessiz kaldığını savunan Akçay, "PKK terör örgütü, FETÖ, Amerikası, Avrupa’nın bazı ülkeleri açık açık Türkiye’nin bir belediye başkan adayına desteğini açıklıyorlar. Bunlar da ağızlarını açıp da ’Ya lanet olsun sizin desteğinize. Bir terör örgütünün desteğini de istemiyoruz. Allah belanızı versin’ diyemiyorlar. Bugüne kadar gıkı dahi çıkmayan bir CHP var. Bu kadar terör örgütü ele başlarına gıkı çıkmayan bir parti var. HDP diye PKK uzantısı parti açık açık yüzlerine ’Bizim sayemizde kazandınız. Bizim dediklerimizi yapacaksınız’ diyor, ’Sen kimsin?’ diyen yok. O nedenle İstanbul seçimlerinde CHP, İYİ Parti, HDP, PKK, FETÖ işbirliği halindedir. Bu işbirliğinde de Türkiye’nin istiklalini, istikbalini ve istikrarını bozmaya yönelik bir gayret içerisindedir" diye konuştu.



"YSK son derece yanlış bir karar almıştır"


Yüksek Seçim Kurulunun 31 Mart’ta görev alan ve haklarında soruşturma olan ilçe seçim kurulu başkanları ile diğer yetkililerin 23 Haziran’da yenilenecek İstanbul seçimlerinde görev almaları kararıyla ilgili değerlendirme yapan MHP’li Akçay, "Yüksek seçim kurulu idari karar almıştır. Haklarında usulsüzlük ve yolsuzluk yaptıkları iddiasıyla haklarında soruşturma yapılan ilçe seçim kurulu başkanları ve ilçe seçim müdürlerinin görevlerine devam edeceklerini ifade etmiştir. Bu yanlıştır. Bu hiç bir kamu kuruluşunda da olmaz. Hele ki YSK’da hiç olmaması gerekir. En azından soruşturmanın selameti bakımından bu seçim üzerine zaten bunların faaliyetlerinin gölge düşürdüğü iddiası var. Haklarında adli soruşturmalar da yapılmış. Yüksek Seçim Kurulu başta başkanı olmak üzere son derece yanlış bir karar almıştır. Bunun da bir izahı yoktur. Ancak neticede yapacak bir şey de yok. Bu durumda biz Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti teşkilatları olarak ve aziz milletimiz bütün İstanbullu oylarına sahip çıkacaktır. 1 oyun dahi zayi olmaması için her türlü gayreti dikkatli ve uyanık bir şekilde göstereceğiz" ifadelerini kullandı.


Akçay açıklamasının ardından partililerle bayramlaşarak birlik ve beraberlik içinde nice bayramlara ulaşılması temennisinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Haziran 2019 Salı 15:17
  1. sergi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Develi’de Ramazan Bayramı Kutlamaları
    1. Develi’de Ramazan Bayramı Kutlamaları
    2. Temel Karamollaoğlu'ndan 23 Haziran..
    3. Kayseri’de feci kaza: 4 yaralı
    4. "Katma değeri yüksek ürünler..
    5. Sultan Abdülaziz darbeciler tarafından..
    6. Develi İlçe Protokolünden Trafik..
    7. Aydın’da il protokolü bayramlaştı
    8. Ersan İlyasova: “Milli takımla madalya..
    9. Aman dikkat! Neden tatilden sonra..
    10. Zonguldak'taki bıçaklı kavga
    11. Uçuruma düşerek hayatını kaybeden..
    12. Mardin’deki bayramlaşmaya Süryaniler..
    13. Polisten tatilcilere "ut"lu mola
    14. Kayın biraderlere kurşun yağmuru: 1..
    15. İspanya'da Diego Costa'ya vergi..
    16. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    17. Cemil Çiçek'ten yeni parti açıklaması
    18. Eski Bakan İşgüzar Edremit’te toprağa..
    19. Başkan Çalık, “Herkesin birbirine..
    20. Bayram planları kaza ile son buldu
    21. Siirt’te güven ve huzur uygulaması
    22. İtfaiye erleri önce yangını söndürdü,..
    23. Sungurlu’da asırlık bayramlaşma..
    24. Başkentte bunalıma giren adam evini..
    25. Yunanistan'da ekonomi büyüdü
    26. Şehitliklere duygu dolu bayram..
    27. "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı..
    28. Londra'da on binler Trump'a karşı yürüdü
    29. Orhan Gencebay: Bayramlığım babamın..
    30. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu..
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Azerbaycan'dan ABD'ye darbe! Milyar dolarlık anlaşma iptal edildi
    Murat Alan’dan ETÖ ve FETÖ’nün rezil saptırmasına cevap
    Murat Alan’dan ETÖ ve FETÖ’nün rezil saptırmasına cevap
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Kulisleri sallayan gelişme: Ali Babacan ile Ahmet Davutoğlu'nun yolları ayrıldı!
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Ünlü anketçiden bomba açıklama: İstanbul'da an itibariyle...
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'
    Cem Küçük'ten Ahmet Hakan'a olay sözler! 'Eskiden Aydın Doğan'ın köpeğiydin şimdi bizim köpeğimizsin'

    Günün Karikatürü

    4 Haziran 2019
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Şer cephesi Proje Ekrem’in etrafında birleşti
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."
    Yıldırım'dan o ithamlara cevap! "O beyefendi 15 Temmuz'da Brüksel'deyken..."