MHP'li Akçay saldırıya uğrayan belediyeyi ziyaret etti

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Kula Belediyesi hizmet binasına yapılan saldırı nedeniyle Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'a geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.



Akçay, Kula Belediyesi hizmet binasına kimliği belirsiz kişilerce yapılan saldırı nedeniyle Belediye Başkanı Tosun'u makamında ziyaret etti.



Saldırıyı kınadığını belirten Akçay, şunları kaydetti:



"Bu saldırı sadece Kula Belediyesine değil, ülkemiz bütünlüğüne ve istikrarına yapılan bir saldırıdır. Yaklaşan 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerine birlik ve beraberlik içerisinde giriyoruz. Temennimiz, ülkemizin birlik ve beraberlik içerisinde, geleceğe emin adımlarla ilerlemesidir."



KulaBelediye Başkanı Tosun da saldırı olayının hemen ardından Akçay'ı yanlarında görmenin kendilerine güç verdiğini ifade etti.



Ziyarette, Akçay ve Tosun 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi hazırlıklarına ilişkin istişarelerede de bulundu.