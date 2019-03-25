MHP’li Akçay: İstiklal marşımızı okumayan adaya hangi yüzle oy isteyeceksiniz?

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay 31 Mart mahalli idareler seçim programına Manisa’nın Akhisar ilçesinde devam etti. MHP ilçe teşkilatında partililerle bir araya gelen Akçay Cumhur İttifakı Akhisar Belediye Başkan Adayımız Hüseyin Eryüksel’e destek için Reşatbet Mahallesindeki mitinge katıldı.

Akçay programlarında 31 Mart seçimlerinin önemine değinerek bugüne kadar hiçbir seçimde gaflet, delalet ve ihanetin bu kadar ileri gitmediğini ifade etti. 31 Mart’ta yerel yöneticilerin belirleneceğine kimsenin itiraz etmediğini söyleyen Akçay “Ancak mesele bu kadar basit değil. Milletimizin karşısına öyle adaylarla çıkıyorlar ki milletimizin birliği ve ülkemizin bütünlüğü üzerine yeni ve tehlikeli tartışmalar kapımızdadır” dedi.

“CHP Manisa’yı Kandil’e Bağlamak İstiyor”

Zillet ittifakı listelerinde 334 PKK/KCK iltisaklının bulunduğuna dikkat çeken Akçay “Milletimizin alınteri, beytülmal olan kaynaklarımızı Kandil’e hortumlama çabasındalar. Pazarlık açığa çıktı; HDP destekleyecek, CHP-İP-Saadet seçtirecek, seçilenler de beytülmalı Kandil’e aktaracak” dedi.

MHP’li Akçay açıklamasına şöyle devam etti: “İP yöneticileri PKK ile ittifaklarını gizlemeye çalışsa da belediye meclis aday listelerindeki 29 PKK/KCK’lı ittifakı açığa çıkardı. İP bu adaylarla PKK’yı belediyelere taşımak istiyor. Demek ki parti programında ve resmi dokümanlarında milliyetçiliğe yer vermeyen İP sadece Kandil’e iyi gelecekmiş.”

Öte yandan CHP’nin belediye meclis listesindeki 6 kişinin de PKK/KCK’yla iltisaklı olmasını da değerlendiren Akçay “CHP PKK ile ittifakına Manisalı hemşerilerimizin pirüpak oylarını da alet etmek istiyor. Listelerindeki 6 PKK’lıyla Manisa’yı Kandil’e bağlamak istiyorlar. Manisalılar bu kirli pazarlığın bir parçası olmayacak yüksek irade ve hassasiyete sahiptir. Manisalılar iradesini, bütçesini Kandil’e bağlamayacaktır” dedi.

“İstiklal Marşımızı Söyleyemeyene Mi Destek İsteyeceksiniz?”

CHP Adalar Belediye Başkan adayının İstiklal Marşımıza eşlik etmediği görüntüleri de eleştiren Akçay “İstiklal Marşı Türk milletinin namusudur. Bu namusa sahip çıkmayı reddedenin milletimizin iradesine talip olmaya dahi hakkı yoktur. İstiklal Marşımız, Türkiye’yi demokratik bir hukuk devleti olarak inşa eden zorlu mücadelenin kahramanlık destanıdır. Bu nedenle İstiklal Marşına sahip çıkmak Türk milletine, Türkiye Cumhuriyetine, demokrasiye, hukuk devletine sahip çıkmaktır. İstiklal Marşını okumayı reddeden bir belediye başkan adayı bütün bunlara sırtını dönmüş demektir. Şimdi asıl soru şu: İP,milli marşımızı okumayı reddeden CHP adayına hangi yüzle oy isteyecek?” diye sordu.