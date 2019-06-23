MHP’li Akçay; İP sadece MHP'ye düşman

İşte Akçay'ın yaptığı o açıklama...



Beş parti gezdikten sonra Alparslan Türkeş’in partisini terk edip İP’i kuran, partisinin programında; Milliyetçiliğin “M” si, Ülkücülüğün “Ü”sü yazmayan, 51 yerde “Millet” deyip bir defa “Türk Milleti, Türk Milliyetçiliği” demeyenler milliyetçiyiz diye ortalıkta dolanıyor

“Ülkücü parti olmayacağız” diyen, parti binalarında Alparslan Türkeş’in resimlerini yasaklayıp Ernest Renan milliyetçisiyiz diyenler, bozkurt işareti yapan çocuğun eline vuranlar bir de utanmadan ülkücülük taslamış!

CHP’nin paçasına yapışıp HDP’ye yancılık yaparak zillete düşen “Yurtta Sulh” deyip 15 Temmuz sonrası başbakan olacağını söyleyen FETÖ muhibbi İP başkanı Meral Akşener “Türk milleti de, Türk milliyetçileri de rahat olsun, biz varız” demiş!

Sahtekârlığın, yalancılığın, samimiyetsizliğin böylesi görülmemiştir. Sadece MHP'ye düşman olan, PKK ve HDP aleyhine tek laf etmeyip onlara Kürt siyasi hareketi diyen, Demirtaş’ı hapisten çıkarma korosunun şefliğine soyunan bu siyasi madrabaza diyorum ki, Hadi ordan!