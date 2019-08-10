MHP’li Akçay: “Bizim bakanlık gibi bir beklentimiz yok”

Partisinin Manisa’daki bayramlaşma programına katılan MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay bir gazetecinin ‘Bayram sonrası kabine değişikliği ve bazı bakanlıkların MHP’ye verileceği’ yönünde iddialar olduğunu sorması üzerine, “Bizim bir beklentimiz yok. Cumhur İttifakı adı üstünde milli bir ittifaktır. Hiçbir pazarlığa, çıkara, al ver pazarlığına dayanmayan, artık açık seçik katmerli bir şekilde ortaya çıkmışken bunu tartışmak abesle iştigaldir. Bizim gündemimizde böyle bir konu söz konusu değildir” dedi.

Milliyetçi Hareket partisi (MHP) Manisa İl Teşkilatı ilk kez arefe günü parti binasında bayramlaşma programı düzenlendi. MHP İl Başkanı Ömer Baysal’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen bayramlaşma programına MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti’li Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Kamu-Sen Manisa İl Temsilcisi Mustafa Atalay, Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Ali Dağlıoğlu, MHP’li ilçe başkanları, büyükşehir daire başkanları, ülkü ocakları üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

İl başkanından partiden ayrılanlara çağrı

MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal bayramlaşma programının açılış konuşmasında, “Geçen hafta liderimiz tarihi bir çağrıda bulundu. Bir şekilde Milliyetçi Hareket Partisinden ayrılmış bulunan ülkü neferlerinin tekrar teşkilatlara dönme çağrısı büyük bir fırsattır. Bu çağrının altında ülkemizin yaşadığı bu zor durumlar karşısında birlik ve beraberlik içinde bulunmamız gerekliliği vardır” dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de Manisa’da ilk defa bir ilki gerçekleştirerek bayramlaşma programını arefe günü yapan İl Başkanı Ömer Baysal’a teşekkür ederek belediye olarak Manisalılara en iyi hizmeti vermeye devam edeceklerini söyledi.

MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay ise konuşmasında bir yılını tamamlayan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ve gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

“Hedeflerin büyük kısmı gerçekleşmiştir”

Bir seneyi geride bırakan Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle ilgili değerlendirmede bulunarak konuşmasına başlayan Akçay, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi değişikliğinden murad edilen hedeflerin çok önemli bir kısmı gerçekleşmiştir. Nedir onlar? Birinci ilke yönetimde istikrar, temsilde adalet. Türkiye bir takım gerek yürütmedeki çok başlılıktan gerekse de sürekli hükümet tartışmalarından kurtulmuştur. Bu referandum 24 Haziran 2018 genel seçimlerinde ve 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde milletimiz tarafından bu doğrultuda teyit edilmiş, tescil edilmiş ve mühür vurulmuştu. İkinci önemli konu temsilde adalet. Bu kamuoyunun dikkatinden kaçan bir husus. Dikkat ederseniz şuanda TBMM’de 9 siyasi parti bulunmakta ve 5 siyasi parti grubu bulunmaktadır. TBMM tarihinde en yüksek temsiliyete 24 Haziran seçimde oluşmuştur. Hiçbir parti kendi başına kanun çıkarma imkanına sahip değildir. Bu ne demektir. Bu demokrasinin hedeflerinin gerçekleşmesi demektir. Ne dedik, yönetimde istikrar temsilde adalet. Yönetim, yürütme erki, yasama erkiyle uzlaşma zorunda, yasama da bir kanun çıkarırken kendi içinde uzlaşma aramak zorunda. Bu da, demokrasinin iki temel şartını çok büyük bir oranda gerçekleştirdiğini gösterir. Yok, ‘tek adam rejimi gelmiş’, yok ‘diktatörlük gelmiş’, bunların hiçbiri doğru değildir. Türkiye çok daha ileri bir demokratik merhaleyi gerçekleştirmiştir. Şimdi bu Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemini bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi ve işletilmesi sürecindeyiz. Yaptığımız da budur. 1 yıllık performansına baktığımızda uygulamaya ilişkin kurum ve kuralların yerleşmesine yönelik çalışmalarımız da devam edecektir. Bunu da önümüzdeki ekim ayında, 1 Ekim’de TBMM başladığında bu gayretlerimizi de hep birlikte yine uzlaşma içerisinde devam ediyoruz. Artık TBMM’de CHP’nin ve bir takım diğer partilerin iddialarının aksine kanunlar uzlaşmayla çıkmaktadır. Tartışarak, gerçek bir demokratik uzlaşma tesis edilmiştir. Bu Türkiye bakımından çok önemli bir kazançtır. Aynı zamanda Türkiye’yi de dışarıya karşı çok güçlü bir hale getirmektedir. Biz hem yönetimde istikrar, temsilde adalet derken aynı zamanda güçlü hükümet güçlü yürütme ilkesi de büyük ölçüde gerçekleşmektedir. Ülkenin karşı karşıya kaldığı sorunlar, tehdit ve tehlikeler de bu yönetim gücüyle birlikte daha etkin bir şekilde karşılanmaktadır. Bu ekonomide de böyledir, diğer dış alanlarda da, askeri alanlarda da böyledir. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde Türkiye yerli ve milli savunma sanayisini de yüzde 70’lerden yüzde 100’lere çıkarmak suretiyle sadece bölgemizde değil dünyada büyük bir süper güç olma ilkesine adım adım yürüyeceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin de nihai amacı budur. 2023’te lider ülke Türkiye, 2053’te de süper güç Türkiye hedefidir” dedi.

İYİ Partililere çağrı

Geçtiğimiz hafta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin İYİ Parti’ye geçen ülkücülere yaptığı çağrıya da değinen Akçay, “Fikren bizimle beraber olmalarına rağmen fiziken ayrı düşmüş arkadaşlarımızı da tekrar yuvamıza, Milliyetçi Hareket Partisine davet ediyoruz bu bayram vesilesiyle” diye konuştu.

“Bizim bir beklentimiz yok”

Bir gazetecinin ‘Bayram sonrası kabine değişikliği ve bazı bakanlıkların MHP’ye verileceği’ yönünde iddialar olduğunu sorması üzerine Akçay şunları söyledi: “Bizim ne bir beklentimiz var ne de biraz evvel de bahsettim Cumhur İttifakı adı üstünde milli bir ittifaktır. Hiçbir pazarlığa, çıkara, al ver pazarlığına dayanmayan artık açık seçik katmerli bir şekilde ortaya çıkmışken bunu tartışmak abesle iştigaldir. Sayın Cumhurbaşkanı Hükümette birlikte mesai yapacağı sayın bakanları bundan evvel de eski sistemde nasıl yapıyorsa onun takdirini yapacaktır. Bizim Milliyetçi Hareket Partisi olarak gündemimizde böyle bir konu söz konusu değildir.”

Yapılan konuşmaların ardından Hüseyin Köroğlu tarafından yapılan duanın ardından partililer bayramlaştı.