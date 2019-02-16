MHP’den Yenice’de gövde gösterisi

Milliyetçi Hareket Partisi 31 Mart yerel seçim öncesi Yenice Belediye Başkanı Adayı Zeki Çaylı’nın seçim bürosu açılışını yoğun kalabalığın katılımı ile gerçekleştirdi.

Açılış törenine MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, MYK üyeleri Umut Ertürk, Tarık Ziya Çağılcı, Genel Sekreter Yardımcısı Fatih Çetinkaya, MHP Karabük İl Başkanı Adem Kar ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yenice ilçesinde gerçekleşen açılışta alanları hınca hınç dolduran vatandaşlar,ellerinde bayraklarla ve sloganlarlaMHP’lileri karşılarken, seçim irtibat bürosu açılışı şölen havasında gerçekleşti.

“Atanmış belediye başkanları ile seçim çalışmaları yürütüyorlar”

Açılışta konuşan Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili 31 Mart Yerel seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi’nin Karabük’ün tamamında çok büyük bir başarı göstererek Türkiye’de MHP’nin kalesi olarak tarihe yazdıracaklarını ifade ederek, “Yerel yönetimler bir şehri yönetmek talepçinin gönül işidir, arzu işidir. Bir belediye başkanı yola çıktığında şehir ile ilgili problemleri çözmek için ortaya çıkar. Şuanda şehrimize bakıyoruz. Tüm ve ilçelerde atanmış belediye başkanı adayları ile seçim yürütmeye çalışmaktalar. Ne yenice için bir projeleri ne Karabük ne Safranbolu, ne Eskipazar ne Ovacık ne de Eflani ile ilgili tek bir projeleri olmadan yalnızca yapılan icraatları karalamak suretiyle bir siyasi propaganda yürütmektedirler. Bugün Karabük’ümüzün en büyük ilçelerinden biri kayyum ile yönetilirken, sanki Yenice de kayyum varmış gibi hareket etmeleri Karabük tarafından izlenmektedir. Karabük’ün Yenice ilçesinin bir belediye başkanı vardır ve kayyuma da ihtiyacı yoktur” diye konuştu.

“Hiç kimseyi birbirinden ayırmadık”

“MHP kadroları bugüne kadarhiçbir talepte bulunmadan, istekte bulunmadan 10 yıldan bu yanaKarabük Belediyesinde benim görev yapmamı ve belediye başkanı olmamı sağlamışlardır”diyen Vergili, “Bizim tek amacımız için yalnızca Karabüklülere hizmet için yola çıktık ve hiç kimseyi birbirinden ayırmadık. Şuanda tekrardan inşallah tüm ve il ve ilçelerde seçimi kazanmak için yola çıktık. Ben şuna inanıyorum ki Zeki Bey 10 yıldan beri yapmış olduklarını, onların kısa çekişmelerinden yapamadıklarını MHP çatısı altında her söylediğinin bir fazlası ile yapacağına canı gönülden inanıyorum” ifadelerini kullandı.

“Devlet erkanına yakışmıyor”

Yenice ilçesinin kayyumla yönetilmediğini dile getiren Vergili,şunları söyledi: “Gelin Yenice’nin mührünü işin ehline teslim edin. Kayyumlardan Karabük vilayetini kurtarın. Kaymakam Bey’e buradan sesleniyorum.Gerçekten bu kadar basit bir politikanın içerisindebir halı sahayı mühürlemek devlet erkanına yakışmaz. Bu Yenicelilere, Yeniceli gençlere hizmet etmek için yapılmış bir halı sahadır. Bunun idrakı içerisinde olmalı, İnşallah 31 Mart akşamı, 1 Nisan sabahı Yeniceliler ile birlikte bu mühürü sökeceğimize canı gönülden inanıyorum. Burada parti ayrımı olmaz. Yenice de Zeki Çaylı Beyi tek başına iktidar edelim ve Yenice’ye MHP çatısı altında hizmetin nasıl geldiğini görelim”

Çaylı:“Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır”

Açılışta konuşan MHP Yenice Belediye Başkanı Adayı Zeki Çaylı “10 yılda yaptıklarımızı gördünüz, yapacaklarımız yaptıklarımızın teminatıdır diyoruz.” Sizlerin 31 Mart seçimlerinde destek vererek tekrar hizmetinizde ve hizmetkarınız olmaya talibiz. Herkes canımız, kanımız ve Yenicenin hizmet alması için destek olmasını istiyoruz” dedi.