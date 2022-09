MHP'den üst düzey mesaj: Duruşumuz belli, tavrımız net, Cumhurbaşkanlığı'nda yeniden Erdoğan

YENİ AKİT/ANKARA

6'lı Masa'nın konken partilerine, boş zamanı değerlendirmek için kuru gürültü yaptıkları kahvehaneye döndüğünü ifade eden MHP Genel Başkanı Yaşar Yıldırım, "Altılı benzemezlerin masa altındaki beslemeleri HDP’nin ayak altında sıkıldığını belirterek, HDP debelendikçe altılı zillet müttefikleri hop oturup, hop kalkıyor. Türk Milleti’nden ihaneti gizlemeye çalışıyorlar ama nafile" dedi.

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a yeniden destek istiyoruz”

Cumhur İttifakı’nın Türkiye’nin ve dünyanın her meselesine büyük bir özveri ve kararlılıkla yaklaştığını aktaran Yıldırım; "Bakın yüzyılların biriktirdiği kronik sorunlarımız vardı. Küresel emperyalistler sorunları çözmemiz için işi yokuşa sürüp duruyorlardı. Ancak bugün öyle mi? Bırakın Türkiye’yi, artık dünyada nerde bir kriz varsa, derhal onunla ilgili Türkiye’ye mahsus, Türk’e has bir çözüm geliştiriyor ve hayata geçiriyoruz. Her konuda duruşumuz belli, tavrımız net. Bu yüzden Aday Belli, Karar Net diyoruz ve hepinizden parlamentoda çok daha güçlü temsil için Milliyetçi Hareket Partisi’ne, kazanımların devamlılığı içinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a yeniden destek istiyoruz" dedi.