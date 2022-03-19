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Siyaset MHP'den Türk Tabipleri Birliği'ne büyük tepki
Siyaset

MHP'den Türk Tabipleri Birliği'ne büyük tepki

Milliyetçi Hareket Partisi (AR-GE) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, “Türk Tabipleri Birliği kapatılsın” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-19 14:27:00 -
MHP'den Türk Tabipleri Birliği'ne büyük tepki

YENİ AKİT  ANKARA

Milliyetçi Hareket Partisi (AR-GE) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, resmi sosyal medya hesabından Türk Tabipler Birliği’ne ilişkin açıklamada bulundu.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, “Türk Tabipleri Birliği kapatılsın” ifadelerine yer verdi.

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