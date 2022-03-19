MHP'den Türk Tabipleri Birliği'ne büyük tepki
Milliyetçi Hareket Partisi (AR-GE) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, “Türk Tabipleri Birliği kapatılsın” dedi.
YENİ AKİT ANKARA
Milliyetçi Hareket Partisi (AR-GE) Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, resmi sosyal medya hesabından Türk Tabipler Birliği’ne ilişkin açıklamada bulundu.
Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, “Türk Tabipleri Birliği kapatılsın” ifadelerine yer verdi.