MHP’den sözleşmelilere kadro için teklif

Sezai Erhan yeniakit.com.tr

MHP Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, sözleşmeli personel için kadro çağrısında bulunarak, “Sözleşmeli tüm personellere kadro verilmeli ve Anayasamızın 10. Maddesinde ifadesini bulan eşitlik ilkesine ve ayrıyeten hakkaniyete de aykırılık teşkil eden durum ortadan kaldırılmalıdır” dedi.

Memur kadrolarına atanmalıdır

Milletvekili Olcay Kılavuz, sözleşmeli personelin kadroya alınması için girişimde bulundu. TBMM’ye kanun teklifi veren Kılavuz, “Teklif ile; kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4’üncü maddesinin B fıkrası ve belediyelerde 5393 sayılı Belediye Kanununun 49’uncu maddesinin üçüncü fıkrası hükümlerine göre sözleşmeli olarak istihdam edilen personelin, memur kadrolarına atanmaları amaçlanmaktadır” ifadelerini kullandı.

Teklifin gerekçesini açıkladı

Teklifinde genel ve maddeler halinde gerekçelere de yer veren Milletvekili Kılavuz, “5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. maddesi ile ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4-B maddesine göre Belediyeler ile Bakanlık ve bağlı kuruluşlarında norm kadro karşılığı tam zamanlı çalışmakta olan sözleşmeli personeller, kamu işçisi sayılmayan kamu görevlisi ve benzeri isimlendirmelerle çalışmaktadır. Bu durum da aynı kurumda, aynı işi yapan ve fakat tabi oldukları yasal mevzuat hükümlerinin farklı olması nedeniyle maaş, emeklilik, iş güvencesi, atama, tayin ve terfi ile sosyal ve özlük hakları açısından birbirinden tamamen farklı imkânlara sahip kamu görevlileri bulunması gibi bir durumun ortaya çıkmasına sebebiyet vermektedir. Mevcut itibariyle bu ahval, Anayasamızın 10. Maddesinde ifadesini bulan Eşitlik ilkesine ve ayrıyeten hakkaniyete de aykırılık teşkil etmektedir” dedi.

Çalışanlar arasında adalet tesisi olacak

Son olarak 2013 yılında sözleşmelilere kadro verildiğini anımsatan MHP Milletvekili Kılavuz, “02.06.2011 tarih ve 632 sayılı KHK ile 12.07.2013 tarihli ve 6495 sayılı Kanun'un ilgili hükümleri uyarınca kamuda sözleşmeli olarak çalışan personel kadroya geçirilmiştir. Ne var ki mezkûr tarihlerden sonra da 657 sayılı Kanunun 4-B maddesi uyarınca personel istihdamı devam ettiği ve bahsedilen düzenlemeler yeni personeli kapsamadığı için kamu personelleri arasında eşitsizlik ve adalete aykırı durum sona erdirilememiştir. Bu yasa teklifi ile mevcut yasal düzenlemelerimiz anlamında işçi veya memur statüsünde sayılmayan mezkûr kamu personelinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi memur kadrolarına atamalarının yapılarak iş güvencesinin sağlanması, çalışanlar arasındaki adaletin tesisi, 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 49. Maddesi ile ayrıca 657 sayılı Devlet Memurları Maddesine göre sözleşmeli statüde çalışan personellerin yaşamakta oldukları tüm sıkıntıların yasal mevzuat hükümleri çerçevesinde halli ile teminat altına alınması amaçlanmıştır” ifadelerini kullandı.