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MHP’den Özcan Yeniçeri’ye tepki: Sen artık yaşayan bir ölüsün

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, genel başkan Devlet Bahçeli için, "Ülkücüleri dağıttı" diyen eski MHP'li Özcan Yeniçeri'ye sert tepki gösterdi. Durmaz, "Sen ağzı kalabalık, söz anlamaz ve boş konuşan; siyasetten zerre kadar çakmayan biri olduğun için şimdi politikanın 'Arasat'ında bekliyorsun. Sus sen artık yaşayan bir ölüsün" dedi.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:25
MHP’den Özcan Yeniçeri’ye tepki: Sen artık yaşayan bir ölüsün

 Sezai Erhan  Yeni Akit  MHP eski milletvekillerinden Özcan Yeniçeri’nin MHP lideri Devlet Bahçeli için, "Ülkücüleri dağıttı” sözlerine MHP kurmaylarından çok sert yanıt geldi.

MHP eski milletvekillerinden Özcan Yeniçeri’nin MHP lideri Devlet Bahçeli için, ”Ülkücüleri dağıttı” sözleri MHP kurmaylarını sinirlendirdi. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, “Özcan Yeniçeri hoca, Genel Başkanımıza son derece haksız ve yersiz bir ithamda bulunarak “Ülkücüleri dağıttı” suçlamasında bulunmuş, Hoca sen de dağılıp İP partisine gitmiştin orada da ipin ucunu kaçırdın. Hoca sen bu tarzınla hiç bir yerde toplanamazsın, önce kendini düzelt.” dedi.

“Gittiğin hiçbir yerde tutunamıyorsun”

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, “Yahu Özcan Yeniçeri, sen hiç dönüp de aynaya bakmaz mısın? Neden aktif siyasetin dışına itildin; niçin “itilmiş” ve “kakılmış” oldun, hiç akletmez misin? Neden gittiğin hiçbir yerde tutunamıyorsun, düşünmez misin? Özcan Yeniçeri MHP Liderinin sözlerini tartmaya yelteneceğine kendi acınası vaziyetine bir bak. Sen ağzı kalabalık, söz anlamaz ve boş konuşan; siyasetten zerre kadar çakmayan biri olduğun için şimdi politikanın “Arasat”ında bekliyorsun. Sus sen artık yaşayan bir ölüsün” ifadelerini kullandı.

“O’nun aklı MHP’ye sökmez”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin basın danışmanı Yıldıray Çiçek ise,”Özcan Yeniçeri 2010 yılında da yine muhalif iken MHP’ye davet edilip milletvekili yapılmıştı.Ama nankörlük onun karakteri haline geldiği için yine MHP’de duramamış,5 parti değiştirmiş bayanın peşinde meçhule doğru gitmişti. Oradan da ayrıldı. O yüzden onun aklı MHP’ye sökmez” dedi.

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Haber Tarihi: 10 Ağustos 2019 Cumartesi 14:25
  1. Özcan Yeniçeri
  2. MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz

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