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MHP'den Melih Gökçek bombası: Aday olursa kabulümüzdür!

MHP'nin Ankara Belediye Başkanlığı için Melih Gökçek'e teklif götüreceği iddialarına ilişkin açıklamalarda bulunan MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, "Eğer aday olursa kabulümüzdür, olmasa da saygıyla karşılanır" ifadelerini kullandı.

24 Ekim 2018 Çarşamba 20:34
MHP'den Melih Gökçek bombası: Aday olursa kabulümüzdür!

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında MHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığı için Melih Gökçek'e teklif götüreceğine ilişkin bir soruyu cevapladı.

"Melih Gökçek bu ülkeye 25 yıl hizmet etmiş..."

 

Cemal Enginyurt, MHP olarak siyaset yapan herkese kapılarının açık olduğunu kaydederek, "MHP olarak vatanını, devletini, bayrağını, ülkesini seven her toplumun ferdine MHP'nin kapısının sonuna kadar açık olduğunu liderimiz Bahçeli açıkça ilan etmişti. Melih Gökçek de bu ülkeye ve özellikle Ankara'ya 25 yıl hizmet etmiş bir siyasetçidir. Eğer aday olursa kabulümüzdür, olmasa da saygıyla karşılanır. Sadece Gökçek değil Türkiye'de siyaset yapmak isteyen herkese açık MHP'nin kapısı. AK Parti bu ülkede bizim asla siyasi düşman olarak görmek istemediğimiz bir hareket. AK Parti'de siyaset yapan insanlar bu ülkeye hizmet etme aşkıyla dolu olduğuna inandığımız insanlar. Yanlış yaptıklarında yanlışlarını acımasızca eleştirdiğimiz insanlar. AK Parti veya CHP'lli olması MHP'nin kapısının kapalı olduğu anlamına gelemez" diye konuştu.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2018 Çarşamba 20:34
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  2. Ankara
  3. Melih Gökçek
  4. Ankara Büyükşehir Belediyesi
  5. Cemal Enginyurt
  6. MHP

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