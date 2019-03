MHP’den Kuşadası’ndaki saldırıyla ilgili açıklama

Kuşadası’nda Pazar günü akşamı CHP’li Belediye Başkan adayının taraftarı olduğu ileri sürülen bir kişinin AK Parti adayı taraftarı bir kişiye pompalı tüfekle ateş açmasının yankıları sürüyor. Kuşadası yerel siyasetinde gerginliğe yol açan saldırının ardından MHP Aydın il teşkilatı tarafından bir açıklama yapıldı.

MHP Aydın il Başkanı Burak Pehlivan, MHP Kuşadası ilçe Başkanı Mustafa Bayraktar ve MHP Kuşadası eski ilçe Başkanı Osman Tosun imzasını taşıyan açıklamada, şu görüşlere yer verildi: “ İlçemiz özellikle 1984 yılından itibaren rant çekişmeleri nedeniyle çok zor bir süreçten geçmiş ve akabindeki yıllarda hafızalardan silinemeyen günler yaşamıştır. Bunların en acı ve en belirgin olanı eski bir belediye başkanımızın evinin önünde sokak ortasında vurulmasıdır. Bu acı kayıptan sonra ilçemizle ilgili oluşan kötü imajı silmek hem bizlere hem Kuşadası halkına hem de Kuşadası’na çok önemli değer ve zaman kaybı oluşturmuştu. Kuşadası o acı süreçlerden çok çekmiş, çok bedel ödemiş, turizmdeki itibarı ve imajını maalesef zedelenmiştir. Cumhur ittifakı adayımız Sayın Fuat Akdoğan’ın daha önce görev yaptığı yıllarda bu tip olumsuz dayatmalara karşı verdiği mücadele gayet açık ve nettir. Ancak, acı bir gerçek var ki belediye başkan adayları netleştikten sonra CHP adayının kimliği, kişiliği, yaptıkları, çalışma tarzı ve yaptıkları ile çevresinden kaynaklanan anlayış sonucu birçok hemşerimizin yaşanmışlıkları ve yaşadıkları gelinen noktadaki endişelerimizi doğrulamaktadır. En başından bu yana sükunet ve sabırla yerel seçim sürecinin ilçemizde bizlere yaraşır ve yakışır şekilde yürütülmesi konusunda çaba ve gayret içerisindeyiz. Siyasi ortamı germeden, 1 Nisan’da yan yana yaşayacağımız gerçeğini unutmadan çalışmalar yapıyoruz. Ancak, seçimi kaybedeceklerinin endişesine düşenlerin Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün kişiliğini ve ismini kendilerine kamufle ederek ana niyetlerini örtbas etmeye çalışmaktadırlar. Pazar akşamı yaşanan üzücü olay CHP adayı ve etrafında bulunan bazı ve bilinen güçlerin “ne olursa olsun, hangi şart ve koşulda olursa olsun biz kazanmalıyız” anlayışının çok somut bir göstergesidir. Bizler ne olursa olsun ilçemizdeki barış ve kardeşlik ortamının devamı için çalışacağız. Çocuklarımıza daha yaşanabilir ve huzur içinde bir Kuşadası bırakmak için art niyetli olanları gerekirse her gün deşifre edeceğiz ama bu şehrin ahenginin bir daha bozulmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bu nedenle ülkesi için, vatanı için, bayrağı için her zaman duruşu ve tavrı belli ve net olan tüm hemşerilerimizi bu mücadeleye destek olmaya ve sahip çıkmaya çağırıyoruz. İnanıyoruz ki Kuşadası halkı aklıselim davranarak, olayları ve yaşananları sağduyu ile değerlendirerek, 31 Mart günü son noktayı koyacaktır. Her ferdi bizim için çok önemli ve değerli olan Kuşadası’nda yaşayan 113 bin hemşerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyor ve kucaklıyoruz “







Saldırgan serbest

Bu arada, Kuşadası’nda gerginliğe yol açan olay Pazar günü akşam gerçekleşmişti. CHP ve AK Partili iki grup arasında sosyal medyada başlayan yazılı tartışma kavgaya dönüşmüş, birbirlerini tehdit eden iki grup, karşılıklı restleşme sonucu verdikleri adreste buluştu. Gerginliğin artmasının ardından CHP’li adayın taraftarı olduğu ileri sürülen ve aracında adayın afişleri bulunan Ç.Ö. isimli kişi, AK Partili adayın taraftarı olan R.L.A.’ya pompalı tüfekle ateş açmıştı. Olayın ardından soruşturma başlatan polis ekipleri, Ç.Ö.’yü olayda kullandığı araç, bir silah ve bir pompalı tüfekle birlikte gözaltına almıştı. Polisteki sorgusunun ardından geniş güvenlik önlemleri altında Kuşadası adliyesine getirilen Ç.Ö. savcılıkta verdiği ifadeden sonra mahkemeye sevk edildi. Ç.Ö. mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.