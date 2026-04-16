Gündem
Petrol piyasasında tansiyon düşüyor: Fiyatlar gerilemeye başladı

Küresel piyasaların gözü kulağı ABD ve İran arasındaki diplomatik temaslara çevrilmişken, petrol fiyatlarından beklenen düşüş haberi geldi. Bölgedeki gerilimin azalabileceğine dair güçlenen umutlar, arz kesintisi endişelerini gölgede bırakarak fiyatları aşağı yönlü tetikledi.

Perşembe günü erken saatlerde işlem gören Brent petrol, 44 sentlik (%0,5) bir kayıpla varil başına 94,49 dolara çekildi. ABD hafif petrolü (WTI) ise daha sert bir düşüş yaşayarak 70 sent (%0,8) gerilemeyle 90,59 dolar seviyesinden işlem gördü. Çarşamba gününü yatay seyirle kapatan piyasalar, yeni günle birlikte kırmızıya döndü.

Analistlerden "temkinli iyimserlik" uyarısı

Fujitomi Securities analisti Toshitaka Tazawa, piyasadaki havayı değerlendirirken yatırımcıların halen tetikte olduğunu belirtti. Tazawa, geçmişteki görüşmelerin sonuçsuz kalmasını hatırlatarak, "Barış anlaşması mühürlenene ve Hürmüz Boğazı'nda serbest geçiş tam anlamıyla sağlanana kadar WTI fiyatlarının 80-100 dolar bandındaki dalgalı seyrini korumasını bekliyoruz" dedi.

Hürmüz Boğazı ve arz krizi

ABD ve İsrail’in İran ile yaşadığı gerilim, dünya enerji trafiğinin yaklaşık %20’sinin geçtiği Hürmüz Boğazı’nı doğrudan etkileyerek tarihin en büyük arz kesintilerinden birine yol açmıştı. Ancak ABD Enerji Enformasyon İdaresi'nin (EIA) son verileri, stoklarda beklenmedik bir tabloyu ortaya koydu. 10 Nisan’da sona eren haftada ham petrol stokları 913 bin varil azalarak 463,8 milyon varile indi. Piyasa analistleri stoklarda sembolik bir artış beklerken yaşanan bu düşüş, arz-talep dengesindeki hassasiyeti bir kez daha gözler önüne serdi.

