Kış lastiği takvimi sona erdi: İşte lastiklerinizi çıkarmadan önce dikkat etmeniz gerekenler!

Değişen iklim koşulları nedeniyle erkene çekilerek 15 Kasım’da başlayan zorunlu kış lastiği uygulaması 5 ay sürdü ve 15 Nisan itibarıyla sonra erdi. Bakanlık kararı gereği, bölgelerdeki uygulamanın Valiliklere bırakıldığına dikkat çeken Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği LASİD; kış lastiklerini çıkarmaya hazırlanan sürücüler için bazı önemli tavsiyelerde bulundu. LASİD, sürücülerin kış lastiklerini çıkarmadan önce dikkat etmesi gereken önemli noktalara dikkat çekti. Açıklamada şu uyarılarda bulunuldu: Bulunduğunuz veya gideceğiniz bölgenin hava koşullarını ve Valilik kararlarını takip edin, kış lastiklerinize hala ihtiyacınız olabilir. Araç altından çıkarılan kış lastiklerinizi mutlaka uzman gözüyle kontrol ettirin; aşınma veya çatlak varsa önce onarın, sonra doğru koşullarda saklayın. Kış lastiğinizin kullanım ömrü 10 yılı geçmişse değiştirilmesi gerekir; saklamanıza gerek yok, bir sonraki kış kullanmayın. Depodan çıkarılan ve araç altına takılacak lastikler mutlaka uzman tarafından incelenmeli. Mevsim lastiğinizin kullanım ömrü 10 yılı geçmişse yenisiyle değiştirilmeli. Araç altına takılacak lastikler uygun janta monte edilmeli, doğru hava basılmalı, balans ayarları yapılmalı”

ÖNEMLİ UYARILAR!

Doğru lastiğin araca, hava ve yol koşullarına uygun lastik olduğunu belirten LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, sürücülere bulunduğu veya gideceği yerin hava ve yol koşulları için ilgili Valiliklerin kararlarını takip etmeleri çağrısında bulundu: “Küresel iklim krizinden dolayı anlık hava değişiklikleri giderek artıyor, baharda kış mevsimini daha çok yaşıyoruz. Ayrıca ülkemiz geniş bir coğrafyada olduğu için farklılıklar oluşabiliyor. Kütahya’da trafiğe çıkan bir araç için kış lastikleri çıkarılabilir, ancak Hakkari’de kış lastiklerine hala ihtiyaç var. Bu farklılıklardan dolayı Valilikler; mevsim koşullarına bağlı olarak bu süreyi uzatmakla yetkilidir. Kış lastiklerini çıkarmadan önce Valilik duyurularını takip etmek önemlidir.’’

UZMAN KONTROLÜ ŞART, 10 YILI GEÇTİYSE DEĞİŞTİRİLMELİ!

Araç üreticilerinin lastiği ‘can güvenliğini en yüksek derecede ilgilendiren ürün’ olarak kabul ettiğini ifade eden Erdal Kurt, sürücülere araç üreticisinin önerdiği tip ve ebattaki lastiği kullanmalarını; seçilecek lastiğin sürüş ihtiyaçlarına ve mevsime uygun lastik olması gerektiğini kaydederek şöyle dedi: “Kış lastiklerinizi çıkarıp mevsime uygun lastiğe geçerken eğer yeni bir lastik alacaksanız aracınız, sürüş alışkanlıklarınız ve çevresel koşullarınız için en doğru lastiği seçmelisiniz. Bir önceki yıldan kalan ve depoda saklanan lastiklerinizi kullanacaksanız tekrar araç altına takmadan önce mutlaka uzman kontrolünden geçirmeniz gerekir. Depoda beklemiş lastiklerin kullanım ömrüne de vurgu yapan Erdal Kurt, ‘’Bu lastiklerin diş, topuk, yanak ve sırt kontrollerini mutlaka yetkili servislere yaptırmanızı öneririz. Düzensiz aşınma, delinme, yıpranma ve yırtılma benzeri özürler uzmanları tarafından incelenmeli. Gerekirse onarımdan geçirilmeli. Ancak bu lastikler kullanım ömrü olarak 10 yılı tamamlamışsa, yeniden kullanılmamalıdır. 10 yılı aşan lastiklerin değiştirilmesini öneriyoruz. Uygun kullanım ve saklama koşullarında dahi lastiklerin maksimum kullanım ömrü üretim tarihinden itibaren 10 yıldır. Lastiğin durumu veya kalan diş derinliği ne olursa olsun, yedek lastikler dahil olmak üzere 10 yılı aşan lastiklerin hizmetten çıkarılmasını ve yeni lastiklerle değiştirilmesini öneriyoruz’’ diye konuştu.

“KIŞ LASTİKLERİNİZİ DEPODA DOĞRU KOŞULLARDA SAKLAMALISINIZ”

Aynı şekilde araç altından çıkarılan ve depoya kaldırılacak olan kış lastiklerinde de 10 yıl tavsiyesine dikkat çeken Erdal Kurt; “Kış lastiklerinizi depoda doğru koşullarda saklamalısınız. Ancak bu lastikler 10 yıl kullanım ömrünü doldurduysa artık saklamanıza gerek yok, bir sonraki yıl bu lastikleri kullanmamalısınız” dedi.

“LASTİKLER MUTLAKA UYGUN JANTA MONTE EDİLMELİ”

LASİD Genel Sekreteri Erdal Kurt, “Depodan çıkarılsın veya yeni alınsın; uzman kontrolünden geçirilen mevsime uygun lastikler araç altına takılırken mutlaka uygun janta monte edilmeli, doğru hava basılmalı, balans ayarları yapılmalı. Kullanılmayan lastikler ise serin, kuru, doğrudan güneş ışığı ve/veya kimyasallardan uzak uygun koşullarda saklanmalı’’ diye ekledi.