MHP'den Kılıçdaroğlu'na olay gönderme

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, partisinin Denizli İl Başkanlığını ziyaretinde, seçimlere kadar gitmedikleri yer kalmayacağını söyledi.

Türkiye'nin tüm şehirlerinde halkla buluştuklarını anlatan Yalçın, "Sahada olmak, siyasetin temel ilkesi. Sahada ve özellikle meydanda. Sokakta değiliz, meydanlardayız biz. Biz milletimize gidiyoruz. Bazı siyasi parti liderleri Amerika'ya gidebilir ama biz milletimize gidiyoruz, tercihimiz bu yönde. Milletimizden akıl alıyoruz. Onların söylediklerini dinliyoruz ve o istikamette siyaset belirliyoruz." diye konuştu.

Yalçın, vazifelerini yerine getireceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Takdir tabii milletindir. Yaklaşık 7-8 ay sonra o takdiri sandıkta gösterecek. Gerek cumhurbaşkanlığı seçimlerinde gerekse TBMM'nin oluşumunda rey beyanında bulunacak ve herkes de boynunun ölçüsünü alacak. MHP'nin hedefi, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tekrar ve açık arayla seçilmesini sağlamak. Yine MHP'nin Meclisteki hedefi de Cumhur İttifakı olarak nitelikli çoğunluğu yakalamak. Partimiz 48 milletvekiliyle Türk siyasetinde dominant bir rol üstlenmiş durumdadır. Bunu 148'e, 248'e çıkardığımızda alacağımız sonuç, elde edeceğimiz siyasi ve millet adına kazançlar, fevkalade büyük ve yüksek olacaktır. "

Denizli İl Teşkilatının diğer bölgeler gibi elinden geleni yaptığına değinen Yalçın, teşkilatların hepsinin, sahada, halkın içinde çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.​​​​​​​​​​​​​​