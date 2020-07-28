MHP’den ihracı istenen Enginyurt’un ‘Erdoğan’ ve ‘Albayrak’ mesajı gündem oldu

Üreticinin dört gözle beklediği fındık fiyatları, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklandı. Erdoğan’ın açıklaması sonrası çiftçilerin yüzü güldü.

Fındık fiyatlarını sürekli gündemde tutan ve özellikle Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’ye yönelik eleştirileriyle gündeme gelen MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Erdoğan’ın açıklaması sonrası, Twitter hesabından çok konuşulan mesajlar paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a teşekkür eden Enginyurt, bu yüzden kendisine saldıranlara da sert ifadeler kullandı.

"Seni seviyoruz milletin adamı"

Enginyurt, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan fındık fiyatlarını açıkladı. Giresun fındığı 22.5 TL. Ordu Fındığı 22 TL. Varolasın cumhurbaşkanım.. Adamsın adam. Vampirlere güzel bir ders verdin.. Fındık üreticisine hayırlı olsun. Seni seviyoruz milletin adamı. Milletimize can feda” ifadelerini kullandı.

Enginyurt, “Fındık üreticisinin gözü aydın. Birileri çıkıp şov yapsada,Fındık savunucusu olsa da,biz yaptık ettik dese de hiç önemli değil. Önemli olan Milletin yüzünün gülmesidir. Milletin Fındığına değer veren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Berat Albayrak’a çok teşekkür ediyorum.” diye yazdı.

Saldıranlara cevabını verdi

Aynı zamanda Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ettiği için kendisine yapılan saldırılara karşı, “Fındık fiyatları, üreticinin yüzünü güldürdü beklenen fiyat açıklandı. Açıklanan fiyat nedeniyle,Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan beye teşekkür ediyorum diye ‘yalaka’ gibi alçak ifadeleri kullanan çukur tipler! Cumhurbaşkanımıza teşekkür etmeyip kime teşekkür edecektim? Yazık yazık.” mesajını paylaştı.

İhracı isteniyor

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, geçtiğimiz günlerde kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilmişti.