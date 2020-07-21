MHP'den ihracı istenen Cemal Enginyurt'tan O bakana hesabını sorun

MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin fındık fiyatı açıklamasına tepkisinin ardından kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi. Bu gelişmenin ardından MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a çağrıda bulundu.

"Tarım bakanı üreticiye ihanet ediyor"

Sosyal medya hesabından bir açıklama yapan ve "Tarım Bakanına hesabı sorun" diyen Enginyurt, "Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan, fındık fiyatları üzerinden oyun yapanlar var. Tarım Bakanı, rekolteyi 665 bin ton diyerek ve Avrupa pahalı fındık yemez sözüyle, üreticiye ihanet ediyor. Tarım bakanına hesabı sorun. Fındık üreticisini alivreciye yem etmeyin. Fındık yaşamdır" ifadelerini kullandı.

İşte Enginyurt'un o paylaşımı;

"Şerefin tavizi olmaz"

Enginyurt, disiplin kuruluna sevk edilmesiyle ilgili dün yaptığı açıklamada da şu sözlere yer vermişti: "Fındık üreticisinin hakkını savunmak, vatanı savunmak gibidir. Fındıkta oyunlara karşı durmanın bedeli ağır da olsa; bu bedeli ödemek Ordulular adına şereftir. Şerefin tavizi olmaz. MHP vazgeçilmez sevdamdır."