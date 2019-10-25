0553 313 94 23

MHP’den ihraç edilen Erhan Usta'dan Millet İttifakı'na sert tepki: Neden aday çıkardınız

MHP'den ihraç edilen ve 31 Mart yerel seçimlerinde Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday olan Erhan Usta, Millet İttifakı'na sert eleştirilerde bulundu.

25 Ekim 2019 Cuma 00:52
MHP’den ihraç edilen Erhan Usta'dan Millet İttifakı'na sert tepki: Neden aday çıkardınız

Samsun Bağımsız Milletvekili Erhan Usta sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Erhan Usta, katıldığı bir organizasyonda Millet İttifakı destekçileri tarafından protestoya uğradığını belirtti.

Usta’nın açıklamalarının satır başları şöyle:

"Dün Çarşamba ilçemizde Biyokütle Enerji Santraline karşı düzenlenen mitingde konuşma yaptığım sırada, bir provokatörün Samsun Büyükşehir Belediyesini kastederek "Sayende kazandılar" diye bağırdığı hepinizin malumudur.

Benim vicdanım rahat. Bir avuç insanla çıktığımız bu yolda, binlerce gönüllü hemşehrimle birlikte gecemizi gündüz ederek çalıştık. Ancak bize yöneltilen provokatif söylemler yalnızca beni değil, binlerce Erhan Usta gönüllüsünü de derinden yaralamaktadır. Bu nedenle her ne kadar bu konuları çok fazla gündeme getirmek istemiyorsam da, son günlerde sistemli olarak bu algı operasyonunun yapılması sonucu bir açıklama yapma gereği duydum.

"İyi Parti’den aday olsam..."

Ben aday olmasam kim kazanacaktı, Hayati Tekin mi? Ya da İyi Parti’den aday olsam, MHP’lilerden ve AK Partililerden aldığım oyu alabilecek miydim? Kaldı ki ben adaylığımı Hayati Tekin’den önce açıkladım. Asıl burada Millet İttifakına sormak gerekir: Hiçbir iddiaları ve şansları yokken neden aday çıkardılar?

Siyasetten biraz olsun anlayan bir insan görecektir ki; Ak Parti adayının karşısına tek aday ve bağımsız olarak çıksaydım, ancak o zaman sonuç farklı olurdu.

Millet İttifakı adayına sert tepki

Bir programda Millet İttifakı'nın adayı Hayati Tekin “Bana oy vermeyecekseniz, Usta'ya da vermeyin, Demir'e verin", “Mustafa Demir, Erhan Usta'yı imar paftası diye duvara asar” gibi söylemleriyle resmen Mustafa Demir’i destekledi.

Velhasıl son hafta “Siz Erhan Usta’ya oy veriyorsunuz ama ‘CHP’li, İYİ Partili Hayati Tekin önde” algısı yaratılarak; Ak Partili seçmen korkutuldu; CHP’li ve İYİ Partili seçmene de, kendi adayının önde gittiği düşündürüldü, kendi adaylarına tekrar yöneltildi ve bize gelecek olan oyların önü kesilmiş oldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Ekim 2019 Cuma 00:52
  1. Samsun
  2. MHP
  3. Erhan Usta

YORUM YAZ

  • Dadaş Dadaş 41 dk önce
    Millet varmı yok sen ben vadandaş uyan artık
  • BahattinBahattin53 dk önce
    Erhan usta sen memleketin adini samsunun Havzanin adini mahvettin bu halkina yapilmis bir ihanettir,Partinide sattin bugün partisini satan kendi öz halkinin adina leke getiren insandan ancak hemseri olarak utanilir ve senin gibi bir hemserim oldugu icin utaniyorum Bahattin kilic Havza Celil
  • TahirTahir1 sa önce
    Selamlar hükümet suriyeyi bırakıp birazdaiçerisi ile ilgilensin zamlar diz boyu ama eflasyon düşüyor bunun sırrını söylesin hastaneler doktor yoklugundan dökülüyor adalet saraylarında adaleti arada bulasın bunlar yarın seçimlere yansıyacak söylemesi bizden .

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

‘Yedi düvele karşı dimdik ayaktayız’
  1. ‘Yedi düvele karşı dimdik ayaktayız’
  2. Meral Akşener fabrika ayarlarına döndü!
  3. Macron'dan başörtüsü ve İslam açıklaması
  4. ABD'den yeni açıklama! "Türkiye ile..
  5. EYT’de son gelişme nedir? EYT çıkarsa..
  6. Turkish Cargo’dan iki yeni sefer
  7. Makarna diyeti nasıl yapılır?
  8. Herkesi ilgilendiriyor! Bakanlık..
  9. Yılmaz Çiftci kimdir? Adalet Bakanlığı..
  10. Demirtaş'ın kardeşi ile HDP'liler..
  11. Hakan Öztatar kimdir? Resmi Gazete..
  12. Trump'a büyük şok! ABD iç savaşa doğru..
  13. Mehmet Arı kimdir? Adalet Bakanlığı..
  14. Komşu kırmızı alarmda! Saatler kaldı...
  15. Yakup Moğul kimdir? Resmi Gazete..
  16. Resmi Gazete atama kararları son dakika
  17. Cumhuriyetçi senatörlerden Başkan..
  18. 25.10.2019 Günün âyet ve hadisi
  19. Beyaz Saray'dan Washington Post ve NYT..
  20. SGK prim borcu yapılandırma var mı SGK..
  21. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel..
  22. Türkiye'den ABD'ye 'savaş suçu', AB'ye..
  23. Venezuela'da muhalifler ve hükümet..
  24. Irak güçleri Yeşil Bölge'ye girmek..
  25. ABD'den Suriye'deki petrolün korunması..
  26. Putin'in sağ kolu konuştu: İkisi de..
  27. Iraklılar başkentteki Tahrir..
  28. TBMM Başkanı Mustafa Şentop Fransız..
  29. Trump'tan Suriye'deki petrol..
  30. TBMM'den AP'nin kararına tepki
Hz. Ebubekir'e ait olduğu iddia edilen yazı bulundu
Hz. Ebubekir'e ait olduğu iddia edilen yazı bulundu
'Cumhurbaşkanı olacağım' deyip havasına alan Meral Akşener'den yeni 'Erdoğan' iddiası
'Cumhurbaşkanı olacağım' deyip havasına alan Meral Akşener'den yeni 'Erdoğan' iddiası
ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35 gönderecek
ABD'den yeni hamle! 50'den fazla F-35 gönderecek
Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye'den kritik Bor hamlesi
Bakan Dönmez duyurdu! Türkiye'den kritik Bor hamlesi
Tanrıkulu itiraf etti: CHP kaybetti, Erdoğan kazandı
Tanrıkulu itiraf etti: CHP kaybetti, Erdoğan kazandı

Günün Karikatürü

25 Ekim 2019
Başkan İmamoğlu yeşil alanı pazarladı, alıcı çıkmadı!
Başkan İmamoğlu yeşil alanı pazarladı, alıcı çıkmadı!
Mete Yarar: Türkiye'nin operasyonunun adı oyun bozmak değil değil oyun kurmaktır
Mete Yarar: Türkiye'nin operasyonunun adı oyun bozmak değil değil oyun kurmaktır