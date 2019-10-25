MHP’den ihraç edilen Erhan Usta'dan Millet İttifakı'na sert tepki: Neden aday çıkardınız

Samsun Bağımsız Milletvekili Erhan Usta sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Erhan Usta, katıldığı bir organizasyonda Millet İttifakı destekçileri tarafından protestoya uğradığını belirtti.

Usta’nın açıklamalarının satır başları şöyle:

"Dün Çarşamba ilçemizde Biyokütle Enerji Santraline karşı düzenlenen mitingde konuşma yaptığım sırada, bir provokatörün Samsun Büyükşehir Belediyesini kastederek "Sayende kazandılar" diye bağırdığı hepinizin malumudur.

Benim vicdanım rahat. Bir avuç insanla çıktığımız bu yolda, binlerce gönüllü hemşehrimle birlikte gecemizi gündüz ederek çalıştık. Ancak bize yöneltilen provokatif söylemler yalnızca beni değil, binlerce Erhan Usta gönüllüsünü de derinden yaralamaktadır. Bu nedenle her ne kadar bu konuları çok fazla gündeme getirmek istemiyorsam da, son günlerde sistemli olarak bu algı operasyonunun yapılması sonucu bir açıklama yapma gereği duydum.

"İyi Parti’den aday olsam..."

Ben aday olmasam kim kazanacaktı, Hayati Tekin mi? Ya da İyi Parti’den aday olsam, MHP’lilerden ve AK Partililerden aldığım oyu alabilecek miydim? Kaldı ki ben adaylığımı Hayati Tekin’den önce açıkladım. Asıl burada Millet İttifakına sormak gerekir: Hiçbir iddiaları ve şansları yokken neden aday çıkardılar?

Siyasetten biraz olsun anlayan bir insan görecektir ki; Ak Parti adayının karşısına tek aday ve bağımsız olarak çıksaydım, ancak o zaman sonuç farklı olurdu.

Millet İttifakı adayına sert tepki

Bir programda Millet İttifakı'nın adayı Hayati Tekin “Bana oy vermeyecekseniz, Usta'ya da vermeyin, Demir'e verin", “Mustafa Demir, Erhan Usta'yı imar paftası diye duvara asar” gibi söylemleriyle resmen Mustafa Demir’i destekledi.

Velhasıl son hafta “Siz Erhan Usta’ya oy veriyorsunuz ama ‘CHP’li, İYİ Partili Hayati Tekin önde” algısı yaratılarak; Ak Partili seçmen korkutuldu; CHP’li ve İYİ Partili seçmene de, kendi adayının önde gittiği düşündürüldü, kendi adaylarına tekrar yöneltildi ve bize gelecek olan oyların önü kesilmiş oldu.