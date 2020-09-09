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Gündem MHP'den ihraç edilen Erhan Usta o partiye geçti
Gündem

MHP'den ihraç edilen Erhan Usta o partiye geçti

MHP'den ihraç edilen Samsun Milletvekili Erhan Usta, Meral Akşener'in de katıldığı törenle İYİ Parti'ye geçti. Usta'nın katılımıyla İP'in milletvekili sayısı 38'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 12:48:00 - 2020-09-09 12:51:57
MHP'den ihraç edilen Erhan Usta o partiye geçti

Kemal Kılıçdaroğlu'nun başında bulunduğu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile kol kola girerek terör örgütü PKK'nın siyasi temsilcisi HDP ile ittifak yapan Meral Akşener'in genel başkanlığını yürüttüğü İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 38'e yükseldi.

MHP'den ihraç edilmişti

Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) ihraç edilen bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta, İYİ Parti'ye geçti.

Meral Akşener'in de katıldığı terönle partiye katılan Erhan Usta ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) İYİ Parti milletvekili sayısı 38'e yükseldi.

Meclisteki son durum

Bu gelişmenin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye dağılımı şu şekilde oldu.

AK Parti 291

CHP 138

HDP 58

MHP 48

İYİ Parti 38

Türkiye İşçi Partisinin 2

Saadet Partisi 1

Büyük Birlik Partisi 1

Demokrat Parti 1

Demokrasi ve Atılım Partisi 1

Demokratik Bölgeler Partisi 1

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Yorumlar

abdrhman

aman uzak olsun ne .......... giderse gitsin son gidişi olsun.
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