MHP'den ihraç edilen Erhan Usta o partiye geçti
MHP'den ihraç edilen Samsun Milletvekili Erhan Usta, Meral Akşener'in de katıldığı törenle İYİ Parti'ye geçti. Usta'nın katılımıyla İP'in milletvekili sayısı 38'e yükseldi.
Kemal Kılıçdaroğlu'nun başında bulunduğu Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ile kol kola girerek terör örgütü PKK'nın siyasi temsilcisi HDP ile ittifak yapan Meral Akşener'in genel başkanlığını yürüttüğü İYİ Parti'nin milletvekili sayısı 38'e yükseldi.
MHP'den ihraç edilmişti
Milliyetçi Hareket Partisi'nden (MHP) ihraç edilen bağımsız Samsun Milletvekili Erhan Usta, İYİ Parti'ye geçti.
Meral Akşener'in de katıldığı terönle partiye katılan Erhan Usta ile birlikte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki (TBMM) İYİ Parti milletvekili sayısı 38'e yükseldi.
Meclisteki son durum
Bu gelişmenin ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalye dağılımı şu şekilde oldu.
AK Parti 291
CHP 138
HDP 58
MHP 48
İYİ Parti 38
Türkiye İşçi Partisinin 2
Saadet Partisi 1
Büyük Birlik Partisi 1
Demokrat Parti 1
Demokrasi ve Atılım Partisi 1
Demokratik Bölgeler Partisi 1