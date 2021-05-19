MHP'den Hürriyet'e 'Devlet Bahçeli' tepkisi!
Hürriyet Gazetesi'nin 19 Mayıs'taki sürmanşet haberinde liderlerin mesajları arasında Devlet Bahçeli'nin açıklamasına yer verilmemesine MHP'den tepki geldi.
Yeniakit.com.tr
MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, Ahmet Hakan yönetimindeki Hürriyet Gazetesi'ne tepki gösterdi.
Bahçeli'nin değil Akşener'in açıklaması yer aldı!
19 Mayıs'ı sürmanşetinden haberleştiren Hürriyet Gazetesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İP Genel Başkanı Meral Akşener'in kutlama mesajlarına yer verildi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 19 Mayıs mesajına yer vermeyen Hürriyet'e tepki, Birol Gür'den geldi.
'Liderimizin açıklamalarına sansür mü uygulanıyor?'
Twitter hesabından paylaşımda bulunan MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, "Hürriyet ve Demirören medya grubu Liderimizin açıklamalarına sansür mü uyguluyor? Bugün manşetten girilen başlıklarda ne için Liderimiz Sn Devlet Bahçeli’nin açıklamalarına yer verilmedi? Manşetlik haber mi bulamadınız?
Özel bir hususiyet mi var?" dedi.