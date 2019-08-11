MHP'den 'geri dönün' çağrısı!

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İYİ Partili isimlere geri dönüş çağrısı yaptı.

Milliyetçi Hareket partisi (MHP) Manisa İl Teşkilatı ilk kez arefe günü parti binasında bayramlaşma programı düzenlendi. MHP İl Başkanı Ömer Baysal'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen bayramlaşma programına MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, AK Parti'li Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, Kamu-Sen Manisa İl Temsilcisi Mustafa Atalay, Türk Sağlık Sen Manisa Şube Başkanı Ali Dağlıoğlu, MHP'li ilçe başkanları, büyükşehir daire başkanları, ülkü ocakları üyeleri ve çok sayıda partili katıldı.

İl başkanından partiden ayrılanlara çağrı

MHP Manisa İl Başkanı Ömer Baysal bayramlaşma programının açılış konuşmasında, "Geçen hafta liderimiz tarihi bir çağrıda bulundu. Bir şekilde Milliyetçi Hareket Partisinden ayrılmış bulunan ülkü neferlerinin tekrar teşkilatlara dönme çağrısı büyük bir fırsattır. Bu çağrının altında ülkemizin yaşadığı bu zor durumlar karşısında birlik ve beraberlik içinde bulunmamız gerekliliği vardır" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de Manisa'da ilk defa bir ilki gerçekleştirerek bayramlaşma programını arefe günü yapan İl Başkanı Ömer Baysal'a teşekkür ederek belediye olarak Manisalılara en iyi hizmeti vermeye devam edeceklerini söyledi.

İYİ Partililere çağrı

Geçtiğimiz hafta MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin İYİ Parti'ye geçen ülkücülere yaptığı çağrıya da değinen Akçay, "Fikren bizimle beraber olmalarına rağmen fiziken ayrı düşmüş arkadaşlarımızı da tekrar yuvamıza, Milliyetçi Hareket Partisine davet ediyoruz bu bayram vesilesiyle" diye konuştu.