MHP'den flaş karar! Meclis Başkanlığı seçimlerinde...
TBMM'de başkanlık seçimi! MHP, Meclis Başkanlığı seçimlerinde kendi adayını göstermeyecek, AK Parti'nin adayını destekleyecek.28 Haziran 2018 Perşembe 19:55
TBMM'de başkanlık seçimi! MHP, Meclis Başkanlığı seçimlerinde kendi adayını göstermeyecek, AK Parti'nin adayını destekleyecek.
MHP Genel Başkan Yardımcısı Kalaycı: "MHP, TBMM Başkanlığı seçiminde kendi adayını göstermeyecek, AK Parti'nin adayını destekleyecek."
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