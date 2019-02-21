MHP'den flaş ihraç kararı! MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Hatay'ın Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy'un ihraç istemiyle disipline sevk edildiğini açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, "Hatay - Dörtyol Belediye Başkanı Yaşar Toksoy ihraç istemiyle disipline sevk edildi." dedi. Ayrıntılar geliyor...

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.